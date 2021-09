Мир стоит на пороге глобального финансового кризиса, сопоставимого с 2008 годом, а может быть и еще больших масштабов.

В понедельник, 20 сентября, посыпались мировые биржи.

"Вчера была настоящая "черная пятница", особенно для азиатских рынков. Индекс Hang Seng на гонконгской бирже, где котируются акции крупнейших китайских компаний, упал на 3,3%. Акции некоторых компаний упали боле чем на 10%. Причина - интрига по дефолту крупного китайского девелопера China Evergrande, долги которого уже превысили 300 млрд долларов. Платежи по этим долгам должны пройти 23, а затем, 29 сентября. Но рынки готовятся к тому, что выплат не будет. И главная интрига сейчас - будет ли полный крах Evergrande, или китайские власти кинуться ее спасать. От этого зависят последствия - как для самого Китая, так и для всего мира", - говорит глава аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин.

Рынок акций США вчера закрылся падением основных индексов. S&P 500 снизился на 1,7%, до 4356,39 пунктов, что является максимальным падением за последние несколько месяцев.

Промышленный индекс Dow Jones просел на 1,2% (до 33987,75 пункта), индекс NASDAQ - на 2,03% (до 14738,2 пункта).

Главная причина паники та же - китайский Evergrande (но дополнительную неопределенность внесли также ожидания заседания ФРС 22-23 сентября, на котором должны принять решение о сворачивании программ поддержки экономики, в рамках которых напечатали несколько триллионов долларов и снизили процентные ставки).

Китайскую Evergrande сравнивают с банком Lehman Brothers, громкое банкротство которого в 2008 году спровоцировало начало масштабного экономического кризиса.

Это очень крупный китайский застройщик. Общие долговые обязательства компании составляют порядка 313 млрд долларов, а это 2% ВВП Китая.

Evergrande - это не только стройка. В структуре холдинга - автомобильные предприятия и даже парки развлечений. Но, как считают эксперты, даже распродажа этих активов не позволит покрыть огромные долги. Поэтому акции компании стремительно обесцениваются. 20 сентября они упали на 11%, до минимума за 11 лет — 2638 гонконгских доллара. За последнюю неделю акции китайского строительного гиганта обвалились на 25%.

Правда, в отличие от Lehman Brothers, который закредитовал тогда пол-мира, Evergrande пока имеет меньшую долговую нагрузку и является региональной, а не глобальной компанией. Впрочем, учитывая, что этот "регион" - Китай - одна из крупнейших экономик мира, волна пойдет буквально по всем странам, в том числе, Украине, - добавил Шевчишин. По его словам, история с Evergrande ударит по нашему экспорту и по курсу доллара. Но когда наступит время "Ч", и все посыплется пока сказать сложно.

Разбирались, грозит ли миру новый экономический кризис, и чего ждать Украине.

Китайский переполох

Несмотря на обвал рынков в понедельник, 20 сентября, это может оказаться лишь "разминкой". Основные события ожидаются в ближайшие дни.

В четверг, 23 сентября, должны пройти выплаты по облигациям Evergrande (83,5 млн долларов) но, как говорит Шевчишин, их, скорее всего, не будет. Поэтому ожидается сильный обвал акций строительных компаний. Три крупнейших застройщика в индексе Hang Seng — New World Development, Sun Hung Kai Properties, Henderson Land — уже упали более чем на 10%.

Если Evergrande не сможет заплатить 23 и 29 сентября (еще порядка 48 млн долларов), это будет означать технический дефолт. Впрочем, у компании будет еще 30 дней для решения проблем с долгами.

И как в итоге разрешиться ситуация, во многом будет зависеть от действий китайских властей. С одной стороны, регулятор уже предупредил, что Evergrande может не рассчитываться на финансовую помощь от государства.

С другой - на кону судьба десятков тысяч пайщиков, которые уже вложились в объекты Evergrande, да и удар по китайской экономики в случае краха строительного гиганта, будет огромным. Большие риски, к примеру, - для банковской системы, которая может столкнуться с неплатежами по кредитам. Среди основных кредиторов Evergrande — China Minsheng Banking Corp., Agricultural Bank of China Ltd, Industrial&Commercial Bank of China. Пока ситуация в банковской сфере Китая остается стабильной, но некоторые банки уже начали накапливать юани, что, по мнению Bloomberg, может свидетельствовать о том, что они готовятся к "кризису ликвидности".

Поэтому власти могут и "передумать".

"Главная интрига - будут ли власти спасать Evergrande и каким именно способом - это будет выкуп, вливание средств (а только по краткосрочным долговым обязательствам нужно более 50 млрд долларов) - пока неясно", - говорит Шевчишин.

Впрочем, китайские власти уже наняли консультантов по этому поводу. По иронии судьбы, разруливать китайский кризис будут те же аналитики, что пытались спасти мир от финансового краха после банкротства Lehman Brothers.

Но есть мнение, что "спасения" может и не быть. Якобы, компанию «утопят» показательно, в пример другим. Сейчас Китай как раз пытается обуздать непомерные корпоративные долги, поэтому, "кейс Evergrande" будет показательным.

Сама Evergrande возможность банкротства опровергает, хоть и признает, что "столкнулась с беспрецедентными трудностями". Компания сообщила Гонконгской бирже, что две ее дочерние компании не выполнили гарантийные обязательства на 934 млн юаней (порядка 145 млн долларов), что может привести к перекрестному дефолту, а это ударит и по всей Evergrande.

21 сентября с заявлением выступил председатель совета директоров Evergrande Сюй Цзяинь. Он заверил, что банкротство компании не грозит, а "темные времена" скоро закончатся. Но, понятно, что этим увещеваниям особо никто не верит.

Строительный пузырь на миллиарды

Что за компания Evergrande, и почему ее крах грозит мировой экономике?

Evergrande - это многоотраслевой холдинг, основанный еще в 1996 году. Контрольный пакет акций - у китайского миллиардера Сюй Цзяиня, среди миноритариев много китайских и гонконгских компаний и бизнесменов, в частности, глава корпорации Alibaba Group Джек Ма.

Компания занимается туризмом, игорным бизнесом, медициной, автомобилями (дочерней компанией, в частности, является Saab Automobile), развлечениями (парк Ocean Flower на Хайнане) и прочим. Но главное - это недвижимость. В портфеле Evergrande - порядка 1300 проектов жилых, офисных и торговых зданий в более 280 городов Китая.

В последние годы Evergrande наращивала свою строительную империю, и, в основном, за кредитные средства.

Но в прошлом году в Китае были приняты новые нормы, регулирующие размер долгов крупных девелоперов. Чтобы вписаться в них, Evergrande начала распродавать недвижимость с большими скидками. Но это ухудшило общие бизнес-показатели, а дополнительный приток средств все равно не помог решить вопрос чрезмерной долговой нагрузки.

В итоге компания оказалась в ловушке. И не только она, но и ее клиенты. Многие китайцы приобрели недвижимость Evergrande на этапе котлована. То есть, квадратных метров пока нет, они только в проекте. А с учетом долгов и угрозы банкротства, дома, за которые уже внесли деньги, могут никогда не построить. То есть, надулся классический "строительный пузырь", который вот-вот лопнет.

Но Evergrande, мало того, что сама сильно закредитована, втянула в кредиты и покупателей. Поэтому поводу в Китае сейчас уже нарастает паника, ведь люди уже в долгах, а перспективы новоселья - сомнительны.

Подрядчики Evergrande тоже паникуют - поставщики стройматериалов, проектировщики, строительные фирмы бояться, что компания-гигант не сможет с ними рассчитаться, и они сами окажутся в шаге от банкротства.

С учетом высокой кредитной нагрузки, под угрозой и финансовый сектор.

"Evergrande должна деньги более 170 банкам и боле 120 другим финансовым компаниям. Если она перестанет выполнять свои финансовые обязательства, банки будут вынуждены сворачивать кредитные программы по другим клиентам или, ужесточать условия кредитования, что может привести к кредитному кризису. Для китайской экономики, которая растет на кредитах, это может оказаться очень плохой новостью", - цитирует BBC аналитика Economist Intelligence Unit Мэтти Бекинка. Также он отмечает, что дестабилизация в Китае может спровоцировать панику среди иностранных инвесторов, и они побегут из Поднебесной.

Нужно "выпустить пар"

Главный вопрос - выйдет ли вся эта ситуация за пределы Китая, и насколько сильно она ударит по мировой экономике, - говорит Шевчишин.

По его словам, в случае банкротства Evergrande и удара по финансовой системе Китая, можно ожидать кризиса на строительном и потребительском рынках. Это может спровоцировать снижение спроса на металл (и, как следствие, еще большее падение цен на руду), зерно и т.д. "Могут упасть и цены, и объемы, что крайне негативно скажется на наших экспортерах", - отмечает Шевчишин.

Китай может начать сворачивать свои инвестиционные проекты по всему миру, что дополнительно ударит по экономике.

Многое еще будет зависеть от внешней реакции. В частности, рынки сейчас лихорадит в том числе, из-за неопределенности по ФРС. 22-23 сентября Федеральная резервная система США должна, по прогнозам, огласить решение о «прикручивании» монетарного стимулирования экономики на этапе ее выхода их ковидного кризиса. Напомним: в 2020 году ФРС снизила ставки до 0-0,25% и объявила, что будет неограниченно поддерживать рынки ликвидностью пока экономика полностью не восстановится.

А в конце августа этого года глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что этот момент уже наступил - экономика достигла того уровня, при котором не нуждается в излишней поддержке со стороны регулятора.

Но, как считает Андрей Шевчишин, в свете "китайской угрозы" решение ФРС может оказаться "более мягким", чем ожидалось ранее.

"Очевидно, что нужна будет новая порция вливаний, но непонятно, в какой формате, ведь все уже и так закредитвано, инфляции, которая могла бы сжечь лишнюю ликвидность, искусственно сдерживается. Поэтому при любом раскладе, ясно одно - мир на пороге большой турбулентности - сырьевые рынки начнут проседать, инвесторы побегут с развивающихся стран в доллар, провоцируя его подорожание (этот процесс уже начался - Ред). Плюс - угрозы по ковиду, которые пока полностью не снимаются", — говорит Шевчишин.

По словам аналитика компании Esperio Яна Кароля, Evergrande - только предлог.

"Основные мировые индексы корректируются вниз. За последнюю неделю китайский Hang Seng потерял 5,3%, немецкий DAX – 3%, американские Nasdaq 100 и S&P 500 – 2,4%, и -1,9% соответственно. Можно сказать, что это только начало снижения, так как коррекции на рынках не было давно, и она должна произойти. Перегретость фондового рынка в США после пандемии была спекулятивной и рынок должен "выпустить пар". Схожая ситуация была и на крипторынке. В какой-то момент покупки криптовалют были истерическими, и должно было произойти какое-то событие для коррекции цен вниз. На тот момент, весной 2021 года, причина пришла из Китая. Причиной коррекции цен на индексы на текущий момент станет тот же Китай. Ситуация вокруг застройщика, и его неплатежеспособности вряд ли была неожиданностью. Однако, ситуацию "выпустили из-под контроля", чтобы состоялась коррекция котировок на индексы и акции. Формально для инвестиционных фондов банкротство крупнейшего застройщика Китая может вызвать цепную реакцию неплатежей не только на китайском, но и на мировом рынке. Соответственно, событие является достойным, чтобы увеличить амплитуду колебаний фондовых активов. Комментарии относительно рисков по инфляционному давлению в мире уже не оказывают должной динамики на рынке металлов, или защитных валют.

Критический момент наступит уже после четверга, 24 сентября. В четверг компании предстоят процентные выплаты по двум выпускам облигаций, что станет ключевым тестом для финансового положения компании. Понимание коллапса приведет к массовой фиксации прибыли по акциям и индексам во всем мире", - говорит Кароль.

Чего ждать Украине

Для сырьевой украинской экономики, "шторм" на мировом рынке чреват обвалом на экспортным направлениям и курса гривны. Цены на железную руду на прошлой неделе упали на 20%, и это еще только начало.

Также, под давлением ситуации на мировых рынках и истории с Evergrande, начал расти доллар.

Как говорит Шевчишин, последствия и для гривны, и для экспорта, будут. Но непонятно, когда наступит время "Ч".

"Дело в том, что наши импортеры после корона-кризиса еще слабы, и не скупают валюту, берут только по необходимости. Население тоже пока не паникует и не выстраивается в очередь за валютой. А экспортеры не особо придерживают доллар. То есть, рынок более-менее в балансе.

Но вывести его из равновесие может любое событие. В конце месяца - выплаты по НДС, или же нерезиденты начнут более активно выводить деньги из наших ОВГЗ и скупать доллары. Пока неясно, как именно станут дальше развиваться события, и как на них отреагирует Нацбанк - стане ли он тушить пожар. Но то, что уже "подгорает" - очевидно", - говорит Шевчишин.

По словам Яна Кароля, тучи над Украиной уже сгущаются.

"Экспортные контракты формируются на долгий срок, и только лишь опасения по поставкам могут стать поводом для ожиданий по девальвацию гривны. А если Китай допустит падение компании-застройщика, и на рынках произойдет массовый обвал, все спекулянты и инвестиционные фонды переметнутся в развитые страны - скупать все по-дешевке", - говорит эксперт.

То есть, приток спекулятивных денег в наши ОВГЗ резко иссякнет, так как инвесторы (как они это обычно делают во время всех финансовых кризисов) начнут выводить деньги с так называемых "развивающихся рынков" (к которым относится и Украина). А это нанесет очень большой удар по украинским гособлигациям, за счет которых в последние годы активно наполняется бюджет.

Все это чревато падением гривны.

"Осторожно предположу, что и нашим строительным и девелоперским компаниям будет довольно трудно в связи с ожидаемыми волнениями на рынке недвижимости. А это еще тесно связано с нашим кредитным рынком, причем, долговые проблемы там уже заметны и пугают не только банкиров. Словом, и украинским властям, и нашим рядовым гражданам следует, мягко говоря, ждать большой нервотрепки", - написал на своей странице в Фейсбуке директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.