Украинские власти переговоры по сделке о недрах комментируют крайне скупо, ограничиваясь общими заявлениям, что будут отстаивать национальные интересы и европейский выбор. И вообще, судя по информации о том, что СБУ начало расследование утечки содержания проекта сделки, Банковая очень не хочет привлекать к этой теме повышенное общественное внимание.



Однако, в реальности, судьба сделки по недрам может оказать очень большое влияние и на украино-американские отношения, и на ход войны в Украине.



Срыв подписания сделки, может поломать базовый сценарий переговорного процесса, каким его видели многие наблюдатели: "Украина согласилась на перемирие по линии фронта и теперь, если на это же не согласится Путин, то против России Трамп введет жесткие санкции и увеличит разными способами давление".

Если сделка сорвётся, то большой вопрос на кого именно начнёт давить Трамп - на Москву или на Киев.



Судя по комментариям министра финансов США Бессента и других представителей Белого дома, а также самого Трампа, в Вашингтоне видят подписание сделки как часть переговорного процесса о завершении войны в Украине. Логика примерно такая: Украина и США подписывают сделку, потом с ней Трамп идет к Путину и говорит что-то вроде: "Владимир, теперь Украина под моей защитой, там теперь все мое – и недра, и инфраструктура, и труба. Гарантирую, что тебе Украина больше проблем создавать не будет, но и ты больше Украину не трогай, расходимся миром, подписываем соглашение, оно для всех, и для тебя, в том числе, будет очень хорошим. И дальше работаем плотно вместе по многим вопросам, зарабатываем деньги".



Сработает такая логика в переговорах с Путиным или нет – точно неизвестно. Но Трамп исходит, судя по всему, именно из нее.



Если же сделка сорвется, то перед Трампом встанет вопрос – какая вообще мотивация у США дальше заниматься украинскими делами и поддерживать отношения с Зеленским? У многих в республиканской партии и в Европе ответ на этот вопрос есть – "сдерживать Россию", "не дать Путину одержать победу, Америка должна показать силу", "не допустить нападения РФ на ЕС". Но Трамп, судя по его прежним заявлениям, к этим доводам относится скептически.



А вот контроль за доходами от украинских недр и правами на их разработку – это для него аргумент понятный. И если он все это не получит, то может очень сильно переосмыслить всю политику США в отношении Украины. И потому уже и угрожает Зеленскому "очень большими проблемами", если тот откажется подписать сделку.



Какие это могут быть проблемы пока еще не очень понятно. Но арсенал мер давления у США на украинские власти и лично на Зеленского очень широкий. Куда более широкий, чем на Путина.



И также встанет ребром вопрос о дальнейшей поддержке Украины Америкой.



Тем более, что в украинских оппозиционных кругах, а также по российским СМИ уже запушена тема о том, что "Зеленский не хочет отдавать недра американцам, потому уже пообещал их британцам". И, не исключено, что она попадет через трампистов и в американское информпространство.



В общем, спектр проблем может возникнуть серьезный, если сделка сорвется.



А потому у Зеленского сейчас тяжелый выбор – подписать и продавить ратификацию в Раде соглашения (которое он сам же ранее называл абсолютно неприемлемым) со всеми вытекающими для себя политическими последствиями. Либо отказаться и и получить угрозу разрыва отношений с Трампом.



Безусловно, Киев хотел бы на выходе получить какой-то компромиссный результат, "подправив" соглашение. Однако пока, поступающая с переговоров информация, говорит о том, что американцы на это идти на данный момент не готовы.

Не исключено, впрочем, что Зеленский может попытаться обменять свое согласие на сделку на некие бонусы для себя. Например - гарантии сохранения у власти. Но пока неизвестно, готов ли это с ним обсуждать Трамп.