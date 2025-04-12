Атмосфера на начавшихся в Вашингтоне украино-американских переговорах по сделке о недрах была "антагонистичной".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Переговорная атмосфера очень антагонистичная", - цитирует агентство своего источника.

Он полагает, что перспективы прорыва и компромиссов выглядят призрачными.

Последний проект предоставит США привилегированный доступ к месторождениям полезных ископаемых Украины и потребует от Киева направлять в совместный инвестиционный фонд все доходы от эксплуатации природных ресурсов украинскими государственными и частными компаниями.

Однако предлагаемая сделка не предоставит Киеву гарантий безопасности со стороны США.

Также источник сообщил изданию, что одним из "пасхальных яиц", обнаруженных в документе, было требование США к Международной корпорации по финансированию развития правительства США взять под контроль газопровод от российского энергетического гиганта "Газпром" через Украину в Европу.

О том, что переговоры идут трудно сообщает и источник "Страны" в правительстве Украины.

"Американцы дали понять, что мы должны подписать то, что они предлагают. Какие-либо принципиальные правки они отвергают", - говорит источник.

Напомним, в Вашингтон отправилась украинская делегация во главе с замминистра экономики Тарасом Качкой.

Ранее президент Владимир Зеленский и другие представители украинской власти раскритиковали предложенный американцами проект сделки по недрам как несправедливый в отношении Украины и заявили, что на переговорах с Вашингтоном будут пытаться изменить соглашение.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что если Зеленский не подпишет сделку по недрам, то у него будут "большие проблемы". Какие последствия не подписания сделки - мы анализировали в отдельном материале.