Сегодня начали подтверждаться слухи о том, что новая версия ресурсного соглашения будет куда жестче той, которую изначально собирались подписать Владимир Зеленский и Дональд Трамп до своей эпичной перебранки в Белом доме.

По данным народного депутата Ярослава Железняка, вариант, присланный в Киев, дает американцам право распоряжаться всеми недрами Украины, а полученный от них доход вывозить за границу. Киев практически ничего решать не будет. При этом ни гарантий поставок оружия, ни обязательств по инвестициям, судя по информации Железняка, в соглашении не прописано.

Конечно, Банковая попробует торговаться. Но уже само появление такого документа - если это подтвердится официально - порождает целую лавину последствий для Украины и лично для Зеленского.

Прежде всего, стоит отметить, что ужесточение соглашения стало вторым негативным для Зеленского итогом его знаменитой перепалки с Трампом в Белом доме. Первое последствие - прекращение поставок оружия, ради возобновления которых Киев был вынужден согласиться с прекращением огня, хотя ранее и не хотел этого делать.

Что касается сделки о недрах, то, напомним, в ходе визита Зеленского в Вашингтон планировалось подписать рамочный, ни о чем не говорящий и ни к чему не обязывающий Украину меморандум. И Трамп вроде как был готов на это, чтобы показать свою первую "победу" по Украине. Более детальное соглашение планировалось подписать позже. Причем неизвестно когда. То есть это был своего рода такой хитрый план Киева, чтобы задобрить Трампа и попытаться получить от него продолжения поставок оружия даже после того, как иссякнут выделенные при Джо Байдене пакеты.

Но скандал в Белом доме, начавшийся с резких слов Зеленского в адрес Джея Ди Вэнса, этот план полностью поломал. И уже тогда СМИ писали, что Вашингтон решил резко ужесточить условия сделки. Что, если верить информации, которую озвучил Железняк, и произошло.

Теперь же как принятие, так и отказ от подписания кабального договора, подготовленного США, грозит украинскому президенту серьезными проблемами.

1. В случае отказа или попыток максимально затянуть процесс американцы могут снова остановить поставки оружия и разведданных Украине и начать активнее договариваться с Россией, отделив договоренности с Москвой (например, о снятии санкций) от хода переговоров об Украине.

Все это приведет к ослаблению позиций Зеленского при возможных договоренностях об условиях завершения войны.

2. В случае согласия подписать этот договор Зеленский рискует получить масштабный политический кризис в Украине, начиная с Верховной Рады, которая может отказаться ратифицировать документ (о чем пишет и Железняк).

Но даже если Банковая и американцы этот "бунт" погасят через неформальные договоренности с фракциями, согласие Зеленского на передачу США украинских недр явно ударит по доверию к нему в обществе, усложняя и без того непростые шансы остаться при власти.

Тем более что уже и так оппозиция начинает говорить, что именно поведение Зеленского в Белом доме вызвало все эти последствия - начиная с остановки военной помощи и продолжая "ужасным" договором о недрах.