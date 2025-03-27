Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что ознакомился с проектом соглашения по недрам, которые подготовили США и передали Украине.

Он заявил, что 58-страничный документ ему дали источники в украинском правительстве.

Как пишет нардеп, предложенное США соглашение по недрам "не в нашу пользу". Он заявляет, что в нем идет речь обо всех полезных ископаемых, причем как о новых, так и об уже разрабатываемых месторождениях.

Управлять фондом будут пять человек, "из них три от США с полным правом вето".

"Добычей могут заниматься как государственные, так и частные компании. Деньги сразу конвертируются в иностранную валюту. Средства фонда выводятся за границу. Если по какой-то причине с нашей стороны что-то не выполнено – доплачиваем. Вклад США – уже предоставленная нам помощь с 2022 года. Они могут по своему усмотрению получать прибыль. Причем они первыми получают "роялти" из фонда (+4%), а уже потом Украина", - пишет Железняк.

По его словам, соглашение бессрочное, "изменения или прекращение возможны только с разрешения американцев". Также у них есть "право первой ночи" на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим странам.

"Никаких гарантий безопасности. Даже намеков", - пишет нардеп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что еще не видел новое соглашение о недрах.