Украина и Соединённые Штаты близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов.

Об этом заявил глава Министерства финансов США Скотт Бессант в эфире местного телеканала Fox News.

По словам американского министра, соответствующий договор может быть утверждён уже на следующей неделе. Изначально соглашение представляло собой четырёхстраничный документ, но с учётом паузы в переговорах его удалось значительно расширить.

"Мы воспользовались временным окном, чтобы довести его (соглашение - Ред.) до финального варианта. Уверен, мы быстро продвинемся и подпишем это", – сказал Бессант.

Напомним, США предложили Украине новое соглашение о недрах, которого ещё не видел президент Владимир Зеленский.

"Американская сторона предложила большое соглашение, их видение", – сообщил журналистам верховный главнокомандующий.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина и США согласовали сделку о природных ресурсах.

"Мы заключили сделку о редкоземельных металлах. Скоро подпишем. Сейчас мы говорим о территории", – сказал глава Белого дома.