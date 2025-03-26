США расширили договор об украинских недрах. Его могут подписать на следующей неделе
Украина и Соединённые Штаты близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов.
Об этом заявил глава Министерства финансов США Скотт Бессант в эфире местного телеканала Fox News.
По словам американского министра, соответствующий договор может быть утверждён уже на следующей неделе. Изначально соглашение представляло собой четырёхстраничный документ, но с учётом паузы в переговорах его удалось значительно расширить.
"Мы воспользовались временным окном, чтобы довести его (соглашение - Ред.) до финального варианта. Уверен, мы быстро продвинемся и подпишем это", – сказал Бессант.
Напомним, США предложили Украине новое соглашение о недрах, которого ещё не видел президент Владимир Зеленский.
"Американская сторона предложила большое соглашение, их видение", – сообщил журналистам верховный главнокомандующий.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина и США согласовали сделку о природных ресурсах.
"Мы заключили сделку о редкоземельных металлах. Скоро подпишем. Сейчас мы говорим о территории", – сказал глава Белого дома.