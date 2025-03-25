США предложили Украине новое соглашение о недрах. Зеленский признался, что еще не видел документ
Соединенные Штаты предложили Украине новое большое соглашение о недрах вместо рамочного.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами.
"Американская сторона предложила большое соглашение, их видение", – сказал он, добавив, что пока еще не видел этот документ.
Ранее о подготовке американцами более конкретного 40-страничного проекта соглашения о недрах сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
По его данным, украинцев к разработке не привлекали. И Зеленский сейчас это по сути подтвердил.
Накануне Трамп сообщил, что Украина и США согласовали сделку о природных ресурсах.
"Мы заключили сделку о редкоземельных металлах. Скоро подпишем. Сейчас мы говорим о территории", – сказал глава Белого дома.
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