Соединенные Штаты предложили Украине новое большое соглашение о недрах вместо рамочного.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

"Американская сторона предложила большое соглашение, их видение", – сказал он, добавив, что пока еще не видел этот документ.

Ранее о подготовке американцами более конкретного 40-страничного проекта соглашения о недрах сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его данным, украинцев к разработке не привлекали. И Зеленский сейчас это по сути подтвердил.

Накануне Трамп сообщил, что Украина и США согласовали сделку о природных ресурсах.

"Мы заключили сделку о редкоземельных металлах. Скоро подпишем. Сейчас мы говорим о территории", – сказал глава Белого дома.