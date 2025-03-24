Министерство финансов США готовит 40-страничный проект договора о недрах с Украиной.

Об этом сообщает народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

По его сведениям, "украинская сторона пока договора не видела и к разработке не привлечена".

Гончаренко пишет, что сперва стороны собирались подписать меморандум, а далее на его основе - "договор со всеми условиями и четким распределением денег", но сейчас американцы идею меморандума отвергли.

Напомним, подписание рамочного соглашения было сорвано ссорой президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме. После этого СМИ написали, что американцы теперь будут настаивать на более жёсткой версии сделки.

Комментируя ситуацию с соглашением о полезных ископаемых между Украиной и США, Зеленский заявил, что сейчас есть рамочное соглашение, после которого следующим этапом станет разработка детального договора с конкретными цифрами и процентами, который затем будет подан на ратификацию в украинский парламент.

Подробнее о формуле "Мир в обмен на активы" мы рассказывали в отдельном материале.