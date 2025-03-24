Киев к разработке не привлечен. Минфин США готовит проект договора о недрах Украины - нардеп
Министерство финансов США готовит 40-страничный проект договора о недрах с Украиной.
Об этом сообщает народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
По его сведениям, "украинская сторона пока договора не видела и к разработке не привлечена".
Гончаренко пишет, что сперва стороны собирались подписать меморандум, а далее на его основе - "договор со всеми условиями и четким распределением денег", но сейчас американцы идею меморандума отвергли.
Напомним, подписание рамочного соглашения было сорвано ссорой президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме. После этого СМИ написали, что американцы теперь будут настаивать на более жёсткой версии сделки.
Комментируя ситуацию с соглашением о полезных ископаемых между Украиной и США, Зеленский заявил, что сейчас есть рамочное соглашение, после которого следующим этапом станет разработка детального договора с конкретными цифрами и процентами, который затем будет подан на ратификацию в украинский парламент.
Подробнее о формуле "Мир в обмен на активы" мы рассказывали в отдельном материале.