Вчерашнее заявление Белого дома о том, что сейчас в приоритете для президента США Дональда Трампа мирное урегулирование в Украине, а не "сделка по недрам", вполне логичное.



До того как завершится война, любое соглашение о доступе к любым украинским активам (тем более, предусматривающее многомиллиардные инвестиции) – просто бумага сомнительной ценности. Потому что пока идут полномасштабные боевые действия нет гарантий безопасного доступа к этим активам.



Потому такие соглашения имеют смысл только в случае, если есть четкое понимание, что война закончится, а также понимание по какой границе она закончится. И могут идти они лишь в комплексе с мирным соглашением, а не предварять его.



При этом, судя по сигналам из Вашингтона, от идеи получить украинские активы Трамп не только не отказался, а продолжает ее "творчески развивать".



Вчера, например, из Белого дома весь вечер шли заявления, что США готовы взять под контроль украинские электростанции и это будет для них "лучшей гарантией безопасности". Также указывается, что этот вопрос Трамп уже обсудил с Зеленским (подробнее мы анализировали ситуацию в отдельном материале).



Причем, по курсирующей информации, идея родилась из украинского предложения американцам взять в управление Запорожскую АЭС, убедив Путина ее вернуть Киеву. Но, как видим, в Вашингтоне сразу взглянули на вопрос более широко и теперь положили глаз уже и на другие электростанции, находящие, в отличие от ЗАЭС, на подконтрольной Украине территории. А потому доступ к ним получить будет легче (а по ЗАЭС еще непонятно – смогут ли договориться Трамп с Путиным).



Повторяется история с редкоземельными металлами, которые Киев хотел использовать как "наживку" для Трампа с целью убедить его продолжать помощь Украине, а по итогу у президента США пробудили аппетит ко всем украинским недрам на сумму полтриллиона долларов.



Так или иначе, но, очевидно, что интерес к получению контроля над украинскими активами по итогам войны у США остается и, более того, распространяется на все большее число объектов.



Судя по всему, это не вызывает большую радость у украинских властей, в планы которых передача в управление американцам того же "Энергоатома", вряд ли входит. Они и сами на нем очень неплохо зарабатывают.



И такое противоречие еще может вызвать немалые проблемы при проработке мирного соглашения, если до него, конечно, дело вообще дойдет.