Президент Украины Владимир Зеленский днем 19 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

"Страна" разбирается, что стало понятно из этого разговора.

Во-первых, украинский президент согласился на "прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре".

Отметим при этом, что Кремль вчера говорил только о моратории на поражение объектов энергетики. Про "другую гражданскую инфраструктуру" речи не шло. Вероятно эти нюансы будут обсуждаться во время переговоров американцев с Украиной и РФ, которые запланированы на ближайшие выходные.

Во-вторых, Зеленский сказал, что это соглашение - первый шаг к прочному миру, который "может быть достигнут в этом году". И в первую очередь это шаг для полного прекращения огня.

"Украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для продолжения координации шагов по достижению мира", - добавил Зеленский.

В-третьих, Зеленский с Трампом обсуждали усиление украинской ПВО. Подробностей украинский президент не привел, но в Белом доме рассказали, что Зеленский просил у США новые ракеты для "Пэтриотов". Американцы ответили на это контрпредложением: передать во владение США украинские электростанции.

"Американское владение этими станциями лучше всего защитит и поддержит энергетическую инфраструктуру Украины", – сказала спикер Трампа Кэролайн Ливитт.

То есть, по сути Трамп вместо поставок ракет "земля-воздух" предложил Украине отдать американцам электростанции. Что на это ответил Зеленский - неясно. Но это в очередной раз показывает отсутствие у Трампа намерений наращивать поставки оружия Киеву. А также то, что Трамп продолжает последовательно продвигать тот же тезис, который он заявлял и при обсуждении сделки по недрам - американской контроль над украинскими активами является главной гарантией, что РФ более не нападет. То есть, Белый дом предлагает Киеву, условно говоря, схему "прочный мир в обмен на контроль США над украинскими активами".

Также обращает на себя внимание, что в итоговом заявлении Зеленского антироссийская риторика была сведена к минимуму, критика лично Путина отсутствовала. Также ничего не говорилось о "красных линиях".

Кроме того, заявление украинского президента было выдержано в подчеркнуто любезном в отношении Трампа тоне (благодарность президенту США была выражена дважды - в начале и конце).

В сухом остатке разговора - Зеленский согласился на формат, согласованный вчера Путиным и Трампом. Далее начнется согласование технических деталей по мораторию на удары по энергообъектам (и только после этого, судя по всему, мораторий вступит в силу) и новый раунд переговоров с обеими сторонами - уже, судя по всему, о полном прекращении огня.