Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что верит обещанию президента РФ Владимира Путина не наносить удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу.

По словам Уиткоффа, в разговоре между лидерами США и РФ российская сторона пообещала "действовать в духе доброй воли".

"Я склонен считать, что Путин действует из лучших побуждений. Вчера он сказал президенту, что будет действовать в духе доброй воли, и я верю ему на слово", - сказал Уиткофф.

Он повторил заявление российского министерства обороны о том, что после соответствующего приказа Путина войска РФ сбили семь собственных дронов, которые летели на энергообъекты Николаевской области, а также прокомментировал атаку 150 дронов по Украине этой ночью.

"Любые атаки, которые произошли прошлой ночью, произошли до того, как был отдан этот приказ", - сказал Уиткофф.

Как мы писали, Уиткофф также спрогнозировал, что перемирие в Украине может наступить уже через пару недель.

Напомним, сегодня Украина и РФ обвинили друг друга в ударах по объектам энергетики, несмотря на вчерашнюю договоренность Путина и президента США Дональда Трампа прекратить такие удары. При этом в Кремле заявили, что приказ армии РФ не наносить удары остается в силе.