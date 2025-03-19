В Белом доме заявили, что верят обещанию Путина не бить по украинской энергетике
Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что верит обещанию президента РФ Владимира Путина не наносить удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры.
Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу.
По словам Уиткоффа, в разговоре между лидерами США и РФ российская сторона пообещала "действовать в духе доброй воли".
"Я склонен считать, что Путин действует из лучших побуждений. Вчера он сказал президенту, что будет действовать в духе доброй воли, и я верю ему на слово", - сказал Уиткофф.
Он повторил заявление российского министерства обороны о том, что после соответствующего приказа Путина войска РФ сбили семь собственных дронов, которые летели на энергообъекты Николаевской области, а также прокомментировал атаку 150 дронов по Украине этой ночью.
"Любые атаки, которые произошли прошлой ночью, произошли до того, как был отдан этот приказ", - сказал Уиткофф.
Как мы писали, Уиткофф также спрогнозировал, что перемирие в Украине может наступить уже через пару недель.
Напомним, сегодня Украина и РФ обвинили друг друга в ударах по объектам энергетики, несмотря на вчерашнюю договоренность Путина и президента США Дональда Трампа прекратить такие удары. При этом в Кремле заявили, что приказ армии РФ не наносить удары остается в силе.