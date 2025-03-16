В рамках контактов Вашингтона с Москвой обсуждается "потенциальная договорённость о Чёрном море" и, вероятно, контроль над Запорожской атомной электростанцией.

Об этом прессе сообщил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, недавно встречавшийся с главой РФ Владимиром Путином.

"Есть регионы (Украины - Ред.), в которых, как мы все знаем, сосредоточены россияне, есть ядерный реактор, который поставляет электричество Украине, нужно обсуждать это. Доступ к портам – потенциальная договоренность о Чёрном море", – сказал Уиткофф.

Он добавил, что в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта намечен "позитивный тренд", и есть надежда на скорое достижение договорённости о мире.

Спецпосланник Трампа подчеркнул, что видит "конструктивную позицию России" и не согласен с заявлениями европейских лидеров о "неискренности" Москвы в вопросе прекращения огня.

"Мне жаль, когда люди дают такие оценки, не обладая необходимой информацией из первых рук", – отметил Уиткофф.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтверждал, что тема Запорожской АЭС поднималась на переговорах с американцами в Джидде.

Президент США Дональд Трамп также упоминал украинский ядерный объект в рамках предварительных обсуждений урегулирования. Из слов Трампа следовало, что вопрос о том, кто будет контролировать атомную станцию будет обсуждаться уже после остановки боевых действий в процессе подготовки мирного соглашения.