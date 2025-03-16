Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Путина ожидается на следующей неделе.

Об этом заявил специальный представитель президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN.

"Я ожидаю, что на (грядущей - Ред.) неделе состоится разговор между двумя президентами. Мы также продолжаем взаимодействовать и разговаривать с украинцами", - сказал представитель главы США.

При этом Уиткофф добавил, что его встреча с Путиным в Москве длилась 3-4 часа и была позитивной. По его словам, Путин сказал, что "принимает философию Трампа", а также, что оба президента выступают за прекращение военных действий в Украине.

Уиткофф заявил, что в переговорах РФ и США по Украине разногласия сокращаются.

По его словам, президент США рассчитывает на "подлинный прогресс по Украине" и прекращение огня в течение ближайших недель.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил подготовка к встрече Путина и Трампа идет, однако конкретики по времени пока нет.

Напомним, Трамп заявил, что "из России идут неплохие сигналы касательно перемирия с Украиной".