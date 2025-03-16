Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что призывы к перемирию в Украине Москва воспринимает как попытку дать ВСУ время на перевооружение.

Об этом он сообщил во время интервью журналистам.

По словам Ушакова, РФ уже "довела до США свои озабоченности по этому вопросу".

"Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена. И в этой ситуации можем воспринимать (перемирие) как какую-то попытку дать время для перевооружения и перегруппировки украинским военным", – заявил Ушаков.

Также он заявил, что подготовка к встрече Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом идет, однако конкретики по времени пока нет.

"Эта тема обсуждается нами с американцами, мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого. Пока идут контакты на других уровнях, эту встречу, телефонный разговор можно организовать достаточно быстро, но пока ничего конкретного я не могу вам сказать", - заявил Ушаков.

Напомним, Путин выставил два условия согласия РФ на перемирие - прекращение поставок оружия Украине и прекращение мобилизации в Украине. Что это значит мы анализировали в отдельном материале.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что "из России идут неплохие сигналы касательно перемирия с Украиной".