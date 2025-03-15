Президент США Дональд Трамп заявил, что есть хорошие новости о возможном урегулировании конфликта в Украине.

По его словам, обсуждения режима прекращения огня идут "тяжело", но США получили сегодня хороший отклик со стороны Москвы и Киева.

Трамп также ещё раз повторил заявление о том, что многие украинские военные попали в окружение в Курской области.

"Мы не хотим, чтобы их убили", - сказал он.

Одной из причин войны в Украине он назвал неправильную политику Киева в отношении Москвы.

"Прежде всего не стоит задираться с тем, кто сильно крупнее тебя", – считает президент США.

Он подчеркнул, что Украине не помогли ни деньги, которые США предоставляли в большом объеме, ни значительные поставки военного снаряжения.

Война в Украине идет 1115-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Путин заявил, что согласен на перемирие со "своими условиями". Россия заявила о полном контроле над Суджей в Курской области. Генштаб ВСУ не подтверждает потерю города. В Сумской области российские войска вошли в село Басовка, сообщает Deep State.

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