Президент США Дональд Трамп считает, что в понедельник, 17 марта, станет известно больше информации о возможном перемирии в Украине.

Об этом он сказал в интервью журналистке Шерил Эткиссон.

"Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. И я думаю, что пока все шло хорошо. В понедельник мы узнаем несколько больше, и, надеюсь, это будет хорошо", - заявил он.

При этом он не ответил прямо на вопрос о мерах в случае отказа со стороны России прекращать огонь, но сказал, что "это будут плохие новости для мира".

Трамп считает, что Путин согласится на перемирие.

"Я думаю, что Путин согласится на прекращение огня. Думаю, я его довольно хорошо знаю", – сказал президент США.

Он также заявил, что недавно получил хорошие новости по возможному урегулированию в Украине.

Он сказал, что обсуждения по режиму прекращения огня идут "тяжело", но США получают хороший отклик со стороны Москвы и Киева.

Ранее мы анализировали, что означает заявление Владимира Путина о готовности к перемирию на определенных условиях.

Война в Украине идет 1115-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Путин заявил, что согласен на перемирие со "своими условиями". Россия заявила о полном контроле над Суджей в Курской области. Генштаб ВСУ не подтверждает потерю города. В Сумской области российские войска вошли в село Басовка, сообщает Deep State.

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