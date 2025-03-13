Итак, президент РФ Владимир Путин заявил, что готов пойти на прекращение огня, но со своими условиями.

При этом важно, что среди условий Москва не выдвинула - по крайней мере пока - заведомо неприемлемые для Украины и США требования вроде передачи под контроль РФ всей территории четырех областей и признание Украиной российского статуса захваченных территорий.

Из тех условий, которые назвал российский президент, есть два конкретных: остановка поставок оружия Киеву и прекращение мобилизации в Украине.

Можно сразу сказать, что Киев будет категорически против обоих условий. Ради возобновления помощи США Украина в принципе подписалась под перемирием, хотя изначально делать этого не собиралась. Также Владимир Зеленский вряд ли планирует прекращение мобилизации.

Но если говорить об американцах, то далеко не очевидно, что они сходу отбросят условия Путина. Администрация Дональда Трампа давно критикует поставки оружия Киеву и мобилизацию в Украине. То есть эти условия с американской точки зрения явно можно обсуждать.

При этом вопрос поставок оружия Украине находится в руках Вашингтона. Тем более что поставки оружия из пакетов, утвержденных ещё Джо Байденом, и так уже заканчиваются, а новые пакеты при Трампе не утверждались. Естественно, оружие поставляют не только американцы, но и европейцы. Но даже если прекратятся поставки оружия из США, Кремль может это подать как выполнение своего условия.

Что касается прекращения мобилизации после объявления перемирия, то это должно быть решение Зеленского. И скорее всего первая реакция Киева будет негативной.

Однако на позицию украинских властей могут повлиять США.

Также идея отмены мобилизации в случае прекращения огня популярна в украинском обществе и будет воспринята как большой шаг к возвращению страны к нормальной жизни.

Кроме того, после прекращения огня наверняка будет немало желающих пополнить армию и добровольно (если в ВСУ продолжат платить хорошие деньги), так как рисковать жизнью в бою уже не придется. Да и многие ушедшие в самоволку вернутся в свои части, если им дадут очередную амнистию.

Пока еще не было реакции США на заявления Путина. Но очевидно, что сказанное Путиным не выглядит как отказ Трампу. Поэтому скорее всего дальше начнутся переговоры о механизме перемирия.

И пока что не оправдались надежды украинских властей, западной и российской "партий войны" на то, что Путин сходу откажется от прекращения огня.