Американская военная помощь вновь начала поступать в Украину через Польшу.

Об этом сообщил в соцсети Х заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский.

"Снова начали транспортировку американского оружия через Polloghab (логистический хаб) в Ясенке в Украину", - написал чиновник.

Напомним, что речь идет о помощи, выделенной еще Джо Байденом.

А глава американской национальной разведки Тулси Габбард подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной.

"Благодаря лидерству президента США мы на один значительный шаг приблизились к окончанию кровавой войны в Украине. По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной закончилась", - написала Габбард в Х.

Также сообщается, что аэрокосмическая компания Maxar Technologies снова открыла доступ для украинских пользователей. Об этом сообщил профильный ресурс "Милитарный".

Ранее доступ для аккаунтов из Украины был перекрыт после остановки военной помощи из США.

Ранее СМИ предрекали серьезные последствия остановки помощи от США.

"Страна" подробно анализировала, как произошел кардинальный разворот в информационном пространстве Украины после переговоров в Джидде, благодаря которым была разблокирована помощь.