Соединенные Штаты "почти" сняли запрет на предоставление Украине разведданных.

Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, пишет агентство Reuters.

На вопрос, собирается ли он отменить запрет, президент США ответил: "Мы почти это сделали".

Трамп также сообщил, что ожидает хороших результатов от переговоров США с Украиной в Саудовской Аравии.

"Думаю, на этой неделе мы добьемся значительного прогресса", - добавил он.

"То есть, видимо, США намерены разблокировать помощь, если результаты переговоров, которые начнутся во вторник в Джидде, их устроят", - комментирует заявление Трампа телеграм-канал "Политика Страны".

Трамп также заявил, что Украина подпишет соглашение о полезных ископаемых с США.

"Я хочу, чтобы они хотели мира", — сказал американский президент.

В то же время Трамп заявил, что Украина "не показывает" стремления к миру.

На вопрос, как Киев должен продемонстрировать, что готов к окончанию войны, президент США ответил: "Сейчас они не показывают этого в той степени, в которой должны. Я думаю, что пока они этого не сделали, но я думаю, что они сделают это. Я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух или трех дней".

Напомним, в эти дни пройдут переговоры США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия). Главной темой станет бессрочная остановка огня.

Также, как пишет Reuters, на встрече в Саудовской Аравии Штаты хотят определить готовность Украины к уступкам ради мира.