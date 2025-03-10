"Мы почти это сделали". Трамп заявил, что США близки к снятию запрета на обмен разведданными с Украиной
Соединенные Штаты "почти" сняли запрет на предоставление Украине разведданных.
Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, пишет агентство Reuters.
На вопрос, собирается ли он отменить запрет, президент США ответил: "Мы почти это сделали".
Трамп также сообщил, что ожидает хороших результатов от переговоров США с Украиной в Саудовской Аравии.
"Думаю, на этой неделе мы добьемся значительного прогресса", - добавил он.
"То есть, видимо, США намерены разблокировать помощь, если результаты переговоров, которые начнутся во вторник в Джидде, их устроят", - комментирует заявление Трампа телеграм-канал "Политика Страны".
Трамп также заявил, что Украина подпишет соглашение о полезных ископаемых с США.
"Я хочу, чтобы они хотели мира", — сказал американский президент.
В то же время Трамп заявил, что Украина "не показывает" стремления к миру.
На вопрос, как Киев должен продемонстрировать, что готов к окончанию войны, президент США ответил: "Сейчас они не показывают этого в той степени, в которой должны. Я думаю, что пока они этого не сделали, но я думаю, что они сделают это. Я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух или трех дней".
Напомним, в эти дни пройдут переговоры США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия). Главной темой станет бессрочная остановка огня.
Также, как пишет Reuters, на встрече в Саудовской Аравии Штаты хотят определить готовность Украины к уступкам ради мира.