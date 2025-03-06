Специальный представитель Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф говорил о переговорах по поводу бессрочного перемирия в Украине, а не о шести месяцах, как это подали многие издания.

Вот цитата Уиткоффа из его заявления: "Президент Зеленский отправил письмо президенту (Трампу - Ред.). Я думаю, что президент счел это действительно хорошим и позитивным первым шагом. На основе этого сейчас ведутся обсуждения о координации встречи с украинской стороной в Эр-Рияде или, возможно, даже в Джидде. Город пока точно не определен, но это будет Саудовская Аравия. Идея заключается в том, чтобы выработать рамки мирного соглашения и также предусмотреть начальное прекращение огня".

То есть США, как и раньше, настаивают на полной остановке огня в Украине и будут продвигать это на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии, которые состоятся на следующей неделе.

Между тем Владимир Зеленский, а также Эмманюэль Макрон предлагают не прекращение огня, а лишь месячный мораторий на удары по инфраструктуре.