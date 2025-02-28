"Путин не остановится". Зеленский высказался против перемирия на встрече с Трампом
Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме сделал несколько заявлений о войне в Украине и мирных переговорах.
По его словам, он приехал в Вашингтон спросить, на что готов Трамп.
"Я понимаю, на что готова Европа. Я хочу спросить президента Трампа, на что готовы США ", - сказал он на брифинге.
Также он выразил уверенность в том, что президент РФ Владимир Путин не остановится. Он считает, что "Путин должен заплатить за восстановление Украины".
Он призвал США дать гарантии Великобритании и Франции для введения в Украину миротворцев, подтвердив информацию СМИ, что без американских гарантий европейцы не хотят вводить войска в Украину. Ранее Трамп уже отказывался это делать.
Кроме того, Зеленский высказался против прекращения огня и перемирия, к которым призывал Трамп.
"Мы никогда примем только прекращение огня. Россия его нарушит", уверен Зеленский.
По его мнению, "любые переговоры должны проходить на встрече РФ и Украины". И к ним потом могут присоединиться США и должна присоединиться Европа, сказал Зеленский.
Ранее мы приводили первые заявления Трампа на встрече с украинским президентом.
Сегодня Офис президента анонсировал, что Зеленский и Трамп подпишут соглашение о недрах в 20:00 по Киеву.