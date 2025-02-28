Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме сделал несколько заявлений о войне в Украине и мирных переговорах.

По его словам, он приехал в Вашингтон спросить, на что готов Трамп.

"Я понимаю, на что готова Европа. Я хочу спросить президента Трампа, на что готовы США ", - сказал он на брифинге.

Также он выразил уверенность в том, что президент РФ Владимир Путин не остановится. Он считает, что "Путин должен заплатить за восстановление Украины".

Он призвал США дать гарантии Великобритании и Франции для введения в Украину миротворцев, подтвердив информацию СМИ, что без американских гарантий европейцы не хотят вводить войска в Украину. Ранее Трамп уже отказывался это делать.

Кроме того, Зеленский высказался против прекращения огня и перемирия, к которым призывал Трамп.

"Мы никогда примем только прекращение огня. Россия его нарушит", уверен Зеленский.

По его мнению, "любые переговоры должны проходить на встрече РФ и Украины". И к ним потом могут присоединиться США и должна присоединиться Европа, сказал Зеленский.

Ранее мы приводили первые заявления Трампа на встрече с украинским президентом.

Сегодня Офис президента анонсировал, что Зеленский и Трамп подпишут соглашение о недрах в 20:00 по Киеву.