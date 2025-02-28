Президент США Дональд Трамп смягчает тон в отношении президента Украины Владимира Зеленского, но не в отношении поддержки Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

На вчерашнем брифинге с премьером Британии Киром Стармером Трамп заявил, что "отлично поладит" с Зеленским и не смог вспомнить, что называл его "диктатором".

Но более вежливый тон не изменил позиции Трампа, который отказывает Зеленскому, Макрону и Стармеру в послевоенных гарантиях безопасности Украине и европейским войскам, которые могут туда войти.

По словам украинских чиновников, Зеленский надеется использовать соглашение по недрам в качестве "отправной точки" для более широких дискуссий о гарантиях безопасности США.

"Зеленский надеется, что подписание соглашения создаст у Дональда Трампа впечатление, что он заключил сделку и получил плату за поддержку, которую он оказал Украине", - говорит научный сотрудник Совета по международным отношениям Лиана Фикс.

Отметим, что Трамп несколько раз в последние дни заявлял, что само по себе то, что украинскими месторождениями будут владеть американцы, станет для Украины страховкой, которая обезопасит от любого будущего нападения. При этом Трамп старательно избегает обещаний продолжения военной поддержки и предоставления прочих гарантий безопасности.

Так, вчера Трамп заявил, что вопрос о гарантиях безопасности для Украины должен обсуждаться после прекращения огня и на это нужно будет согласие России.

Другими словами, президента США продолжает продвигать линию "сначала останавливаем огонь, потом обсуждаем все остальное".

Также газета Politico считает, что Трамп отказал Стармеру в военных гарантиях для Украины и в помощи европейским миротворцам.