Вопрос о предоставлении Киеву гарантий безопасности должен обсуждаться после достижения соглашения об остановке боевых действий и на это нужно будет согласие Москвы.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп после встречи с британским премьером Киром Стармером.

При этом американский лидер подчеркнул, что готов пойти на многое, однако не прибегает к формулировке "гарантии безопасности".

"Мы оказали колоссальное влияние на Россию. Я не хотел бы говорить о второй стадии (подписание мирного соглашения - Ред.), прежде чем мы окончательно не решим все вопросы первого этапа (прекращение огня - Ред.). Необходимо, чтобы Россия согласилась на определённые моменты и чтобы Украина согласилась на это. Мы проделали большой путь. Надеюсь, нам удастся заключить историческое соглашение", – добавил Трамп.

Ранее мы приводили ключевые заявления Трампа на встрече со Стармером, где распубликанец заверил, что сможет заключить мирное соглашение об Украине.

Трамп также анонсировал завтрашнее подписание сделки с президентом Владимиром Зеленским об украинских ресурсах, в рамках которой США станут основным партнёром Киева в разработке редкоземельных металлов, нефти и газа Украины.

Напомним, журнал Economist утверждает, что Зеленский не подпишет соглашение с Трампом без гарантий безопасности Украине.