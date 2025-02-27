В администрации президента США Дональда Трампа заявили о необходимости выстроить диалог с Россией и Китаем, чтобы не допустить объединения Пекина и Москвы против США.

Об этом сказал государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Breitbart News.

По его словам, полный разрыв РФ и КНР - это опасный вариант.

"Я не знаю, удастся ли нам когда-либо полностью оторвать Россию от отношений с Китаем. Я также не считаю, что противостояние Китая и России полезно для глобальной стабильности, поскольку обе страны обладают ядерным оружием. Но сейчас мы находимся в ситуации, когда Россия становится все более зависимой от Китая, и если задуматься, это тоже не лучший исход", - сказал Рубио.

Он считает, что "главной темой 21 века" станут отношения между США и Китаем.

"Если Россия в долгосрочной перспективе станет постоянным младшим партнером Китая, то мы столкнемся с ситуацией, когда две ядерные державы будут объединены против США. И если этот тренд продолжится, то даже через пять или десять лет мы можем оказаться в положении, когда Россия, даже если захочет улучшить отношения с США, просто не сможет этого сделать, потому что стала полностью зависимой от Китая из-за нашего разрыва связей с ней. Не уверен, что это для нас хороший исход", - сказал Рубио.

Он считает, что "лучший" вариант для США - это "поддерживать отношения", даже если будет "прямое противостояние - надеюсь, не военное, но в других сферах - с Китаем" и "разногласия с Россией".

Ранее западная пресса уже предполагала, что американский поворот к России направлен на раскол между Москвой и Пекином. Но писала также, что это грозит расколом самому Западу.