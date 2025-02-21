Китай поддерживает "недавний консенсус", достигнутый США и Россией по прекращению войны на Украине.

Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на саммите G20 в Южной Африке, передает Politico.

Во время саммита он встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По информации издания, в Пекине надеются, что заинтересованные стороны "смогут найти устойчивое и долгосрочное решение, учитывающее озабоченности друг друга".

"Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, включая недавний консенсус, достигнутый Соединенными Штатами и Россией", - заявил Ван И.

Также он заявил, что Китай готов играть "конструктивную роль" в мирных переговорах.

Напомним, Китай отказался комментировать возможность отправки своих миротворцев в Украину.

Война в Украине идет 1094-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 21 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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