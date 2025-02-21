В пятницу, 21 февраля, в Украине идет 1094-й день войны с Россией.

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Последние новости

12:38 Новые кадры принудительной мобилизации по Украине.

На третьем видео водителя сняли с фуры в Каменском.

12:28 Бельгия отложила поставку Украине 30 самолетов F-16 как минимум до конца года из-за задержки поставок ей F-35 от США.

Об этом сообщил начальник бельгийского Генштаба Фредерик Вансина в интервью газете Soir.

12:17 Паблики пишут, что на видео - вчерашний прилет "Шахеда" в Белой Церкви.

11:42 В Полтавской области ввели графики отключений света после обстрела.

Полтавская ОВА сообщает, что повреждена гражданская инфраструктура в Полтавском районе.

После этого облэнерго сообщило о введении всех 5 очередей отключений света до 8 вечера. Причиной называется "дефицит мощности в энергосистеме Украины из-за повреждения критической инфраструктуры в результате российских обстрелов".

11:09 Армия РФ продолжает активно продвигаться под Андреевкой на запад от Курахово, свидетельствует карта Deep State.

В Константинополе бои уже подошли к трассе на Запорожье.

10:22 Фридрих Мерц, который может стать новым канцлером Германии, заявил, что "в нынешних условиях" вопрос отправки немецких миротворцев в Украину "не стоит", передает DW.

"Возможно, однажды Украине потребуются гарантии безопасности. Однако в нынешних условиях этот вопрос не стоит", - заявил он.

Напомним, Шольц также выступает против этого.

09:55 Россияне запустили железнодорожное сообщение между Ростовом и Мариуполем, сообщает мариупольский горсовет.

Поезд проходит через Волноваху и Донецк. Далее ветку планируют запустить на Крым.

РФ планирует, что новая железная дорога будет быстрее доставлять на фронт военную технику и уменьшить зависимость от Крымского моста.

08:15 Ночью удалось сбить 87 из 160 российских БПЛА, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Силы ПВО работали в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

70 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Одесская, Киевская, Полтавская и Харьковская области.

08:05 Сегодня ночью в Киеве работали силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки российских ударных БПЛА.

Об этом сообщает КГВА.

08:00 О том, что США остановили часть военной помощи Украине, пишет и нардеп Алексей Гончаренко.

"США заморозили продажу оружия Украине. Вчерашнее заявление Романа Костенко – абсолютно правдивое. Мне это подтверждают американские компании", - сообщил Гончаренко.