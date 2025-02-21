Анализируем итоги 1094-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продолжает активно продвигаться под Андреевкой на запад от Курахово, свидетельствует карта Deep State. В Константинополе бои уже подошли к трассе на Запорожье.

Россияне заявляют, что полностью захватили Улакли. В Украине этого не подтверждали.

Российское минобороны заявило сегодня о захвате четырех сел на Донбассе - Березовка (на трассе Покровск-Константиновка), Надеждинка (к югу от Покровска в сторону Днепропетровской области), а также Новоселка и Новоочеретоватое (к западу и северу от Великой Новоселки).

Украина не подтверждала потери деревень. При этом Deep State фиксирует российские флаги в Новоочереватом. И в целом паблик отмечает активные штурмы РФ на великоновоселковском направлении, где "ситуация продолжает ухудшаться".

Deep State также сообщает, что в Курской области российская армия после взятия Свердликово продолжает давить на западной части плацдарма ВСУ.

Одновременно с этим, по информации DS, россияне "активно охотятся на логистику, которая идет в Курскую область, активно производя огненное поражение по всему движущемуся в ту сторону в Сумской области.

"Наиболее опасный участок – Писаревка-Юнаковка, откуда уже публиковались неоднократные видео поражения со стороны врага FPV-дронами, артиллерией", – уточняет паблик.

"Для врага возникает очевидная и уже привычная цель – логистика. К сожалению, они добились в этом успеха по огневому контролю и активно пытаются добиться этого физически, двигаясь с западной части. Это уже вылезает неприятными последствиями и в дальнейшем может обернуться не очень хорошо", – добавляет DS.

Отметим, что Свердликово находится менее чем в 10 километров и от трассы на Суджу (основной путь снабжения ВСУ на Курском плацдарме) и от окраин самой Суджи. Это позволяет россиянам бить по трассе как дронами, так и другими средствами поражения, что, как пишет DS, и происходит.

При этом украинский паблик не подтверждает данных российских телеграм-каналов о заходе на украинскую территори для перерезания этой трассы.

О последствиях ракетных ударов РФ по газодобыче, которые продолжаются уже больше месяца.

Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Украина вследствие таких ударов, которые продолжаются с января, потеряла уже 40% добычи газа. Из-за этого Киев планирует импортировать до 800 млн кубометров газа из Европы в феврале и марте.

"Мы могли бы обойтись без импорта в этот отопительный сезон, но атаки на производство вынуждают нас импортировать газ, чтобы компенсировать сокращение внутреннего производства", - сказал источник. Украина начала наращивать импорт газа в начале февраля, с тех пор объемы выросли почти в 10 раз и превысили 20 млн куб. м в сутки.

Поставки оружия и сделка по "редкозему"

Вчера, после новой волны ударной критики Зеленского со стороны США, пошли данные о проблемах в поставках вооружений в Украину.

"По моей информации, оружие, которое шло на продажу, - поставки остановились. Те фирмы, которые должны были передавать это оружие, сейчас ждут, потому что решения нет. И все ждут, будет ли это решение, чтоб хотя бы за деньги поставлять сюда оружие", – сказал вчера нардеп Роман Костенко.

По его словам, речь только о компаниях, которые "ожидают решений и того, что будет происходить в политическом поле".

"Есть информация, и у меня в том числе, как у секретаря оборонного комитета, что компании, которые продают непосредственно оружие в Украину - это не о материально-технической помощи - сейчас ждут, чем завершатся все эти встречи (Украины и США. - Ред.). Они ждут политических решений, чтобы не иметь никаких проблем из-за поставок оружия в Украину", - объяснил Костенко. По его словам, сейчас есть "приостановка поставок оружия", о полной остановке поставок речь не идёт.

О том, что США остановили часть военной помощи Украине, сообщил сегодня и нардеп Алексей Гончаренко.

"США заморозили продажу оружия Украине. Вчерашнее заявление Романа Костенко – абсолютно правдивое. Мне это подтверждают американские компании", - заявил Гончаренко.

О том, что поставки оружия Украине замедляются, заявил и советник Трампа по нацбезопасности Уолтц. По его словам, это происходит из-за истощения запасов. При этом он не комментировал остановку продажи вооружений Киеву, о чем говорили депутаты.

Поступает информация и об ограничениях поставок вооружений и из других стран. Бельгия отложила поставку Украине 30 самолетов F-16 как минимум до конца года из-за задержки поставок ей F-35 от США. Ранее СМИ уже допускали, что Трамп может повлиять на поставку Украине европейцами F-16 (впрочем, этот момент может быть связан и с тем, что Бельгия не хочет передавать самолеты ввиду вероятной остановки войны).

О том, что следующим шагом Белого дома после критики Зеленского могут стать ограничения поставок вооружений, "Страна" уже неоднократно писала. На это намекал вчера по вице-президент США Джей Ди Вэнс. Но, судя по всему, основные поставки, которые осуществляются по линии Пентагона, продолжают поступать. И, если произошла приостановка других контрактов, это можно расценить как "намек" на то, что намерения у Вашингтона серьезные.

Правда, поставки по линии Пентагона, которые все еще идут - это отправка уже утвержденных Байденом пакетов помощи, которые постепенно исчерпаются. При Трампе никаких новых пакетов помощи не утверждалось. Более того, спикер Палаты представителей Конгресса США Джонсон заявил, что и планов по утверждению новой помощи Украине нет. "У нас нет на это аппетита", - заявил Джонсон.

Возвращаясь к Трампу и его конфронтации с Зеленским.

Мы вчера уже анализировали основные цели, которые может преследовать президент США атакуя украинские власти.

Первая цель - побудить Зеленского не критиковать публично заявления и действия Трампа и его администрации. Фактически она уже достигнута. После памятного поста президента США о "диктаторе без выборов", Зеленский ни его, ни других членов американской администрации не критикует.

Вторая цель - заставить Киев подписать соглашение о полезных ископаемых.

Третья - побудить Зеленского принять формат продвигаемого американцами мирного соглашения "сначала перемирие, потом выборы, потом заключение долгосрочного мирного соглашения".

О третьей пункте поговорим чуть ниже. А пока расскажем, что происходит вокруг соглашения о месторождения, вокруг чего сегодня было много новостей.

С утра в западных СМИ вышла серия статей, в которых излагались претензии американцев к Зеленскому по поводу этого соглашения.

Как заявили Politico источники в администрации президента США, публичная атака Трампа на Зеленского является "проявлением негодования по поводу реакции Украины на попытки Вашингтона заключить сделку".

А госсекретарь США Рубио фактически прямо обвинил Зеленского во лжи. Рубио сказал, что Зеленский сначала пообещал американцам одобрить сделку по полезным ископаемым, а затем публично заявил, что не будет этого делать.

По его словам, Зеленский согласился, что нужно подписать соглашение, но потом сказал, что ее "нужно провести через законодательный процесс". "А через два дня я прочитал, что Зеленский говорит: я отклонил сделку; я сказал им, что ни в коем случае мы этого не сделаем. Ну, это не то, что произошло на нашей встрече с ним", - говорит Рубио.

Далее в западных СМИ появились статьи о том, что находящийся в Киеве спецпредставитель Трампа Келлог активно занимается согласованием с Зеленским деталей сделки.

Издание Axios пишет, что переговоры по соглашению шли в Киеве всю ночь. Украинская и американская сторона согласовывали детали, теперь решение за Зеленским.

Между тем, Axios отмечает, что соглашение крайне тяжелое для Украины.

Предлагаемое американцами соглашение по украинским месторождениям "это сэндвич с дерьмом, но Украине придется его проглотить, потому что Трамп ясно дал понять, что это (поддержка Украины - Ред.) больше не наша проблема", анонимно заявил представитель администрации Трампа изданию Аxios.

Издание пишет, что критики соглашения сравнивают подход Трампа к украинским месторождениям с «мафиозным вымогательством», заявляя, что Украина потеряет землю и права на полезные ископаемые, а взамен получит мало.

Ближе к вечеру советник Трампа Уолтц заявил, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку с США.

"Зеленский подпишет соглашение. Вы увидите это очень скоро", - сказал Уолтц.

Но уже после этого, источник в Офисе президент Украины сказал в комментарии "Суспильному", что говорить о согласовании сделки еще рано, так как в ней не предусмотрены гарантии безопасности.

То есть, с украинской стороны пока готовность к подписанию не подтверждают.

Источники издания Axios говорят, что отказ Зеленского подписать сделку будет означать "критический сценарий для украинцев", а кризис между США и Украиной усугубится.

Между тем, нардеп Гончаренко заявил, что сама идея этой сделки по месторождениям принадлежит Зеленскому, который решил предложить американцам то, чего у Украины нет, а теперь сам не знает, как выпутаться из этой истории.

"Идея о редкоземельных металлах и их торговле - принадлежит Владимиру Александровичу Зеленскому. В Америке подобных разговоров вообще не было! Это наши гениальные умы придумали эту идею, что они ее продадут Дональду Трампу, а он приедет и скажет "окей". Но когда стало ясно, что никаких больших запасов редкоземельных металлов и полезных ископаемых у нас нет, американцы потребовали то, что на самом деле у нас есть. А у нас есть инфраструктура, газотранспортная система, атомные электростанции. И вот здесь Владимир Александрович стал ставить условия. Но нах..на было это начинать вообще? Мы поначалу получали эти средства от США просто так. И за это следовало быть благодарными. Не надо было говорить о триллионах (полезных ископаемых - Ред.), которых у нас нет. Это ложь. А теперь мы все сидим и думаем, где же найти деньги, чтобы отдать Трампу, чтобы он нас снова полюбил? И теперь выходит, что мы все стали заложниками амбиций одного человека. А на карту поставлено не только будущее нашей нации, но и жизнь миллионов людей. И все это потому, что ему сказали о 4% рейтинге. Это жесть", - пишет Гончаренко.

Напомним, ранее о том, что Украина не обладает богатыми запасами полезных ископаемых, уже писало агентство Bloomberg.

Будет ли мир?

Теперь перейдем к третьей цели Трампа - добиться согласия Зеленского на схему урегулирования в формате "перемирие-выборы-мирное соглашение".

Здесь, судя по всему, никаких даже намеков на достижение согласия нет. Как мы уже писали, по распространенной в политических кругах версии, Зеленский хочет добиться от Трампа гарантией своего сохранения у власти после завершения войны, а от Путина - согласия на прекращение огня с пониманием, что Зеленский получил гарантии сохранения у власти. И, после того, как такие гарантии будут получены, согласно этой версии, Зеленский будет готов завершать войну по предложенной схеме.

Верна эта версия или нет неизвестно, но в любом случае пока явно никакого взаимпонимания по вопросам выборов и мирного урегулирования между Зеленским и Вашингтоном не наблюдается. Об этом говорят публикации в СМИ и заявления самого Трампа, который продолжает нещадно критиковать украинского президента (параллельно подчеркивая свой хороший диалог с РФ).

Вчера мы уже цитировали The Economist, который со ссылкой на источники пишет, что Трамп хочет убрать Зеленского из власти.

Сегодня об этом написала газета New York Post. "Лучший вариант для [Зеленского] и всего мира — это если он немедленно уедет во Францию", - сказал источник газеты в окружении Трампа.

По словам другого источника издания в Белом доме, разговоры о выборах и замене руководства Украины начали подниматься в окружении Трампа пару месяцев назад. "Антизеленские настроения широко распространены в Западном крыле (то есть офисе Трампа - Ред.)", - говорит собеседник.

А издание Axios со ссылкой на источники пишет, что Зеленский так сильно "разозлил" Трампа во время переговоров США с РФ, что американский президент был на грани прекращения военной помощи.

"Зеленский — актёр, который совершил типичную ошибку театральных детей: он начал думать, что является тем персонажем, которого играет на экране. Да, он проявил храбрость и выступил против России. Но если бы не миллионы, которые мы потратили, он бы уже лежал в могиле. Ему пора уйти со сцены, прихватив весь этот драматизм", - заявил сотрудник Белого дома, участвовавший в переговорах.

"Мы сами создали монстра в лице Зеленского. А эти ненавидящие Трампа европейцы дают ему ужасные советы, хотя и не хотят сами отправлять войска", - добавил другой чиновник, участвовавший в переговорах.

Бывший советник Банковой Алексей Арестович полагает, что США и Россия уже договорились об уходе президента Украины в отставку после прекращения огня.

"Сценарий утвержден между Россией и США. Выглядит он примерно следующим образом. Приостановка огня. Зеленский уходит в отставку. Добровольно", - сообщил он.

По словам Арестовича, сейчас в США "мягко объясняют, что лучшее, что можно сделать, это добровольно уйти в отставку со всей своей кодлой. Включая всех силовых министров, весь офис и так далее".

Должен быть избран новый премьер, новый глава Верховной Рады, "которые в короткий период, 6-8 месяцев, стабилизируют страну, уточняют списки избирателей и так далее. Обеспечивают режим прекращения огня, демобилизацию армии, снятие военного положения и потом приводят страну к выборам".

"Послевоенная эпоха будет без Зеленского. Зеленский знает про этот сценарий. Именно поэтому он его бесит. Именно поэтому на него не согласен. Именно поэтому Келлог выходит без пресс-конференции. Это значит, что будут применены другие средства для того, чтобы он сообразил, что ему пора в отставку", - заявил Арестович.

"Лучшее, что он может сделать, это уйти в отставку. Но он не пойдет. Он будет упираться. А значит разговор будет совсем другой", - добавил бывший советник Офиса президента.

Сегодня вечером последовал новый поток критики в адрес Зеленского со стороны уже лично Трампа.

Он заявил, что хотел бы провести мирные переговоры по Украине без Зеленского.

"Я не думаю, что он очень важен, чтобы присутствовать на встречах", - заявил Трамп.

Также Трамп заявил, что у Зеленского "нет карт", чтобы участвовать в переговорах с РФ.

Трамп говорит, что Путин «хочет заключить сделку», хотя ему «не нужно заключать сделку, потому что если бы он захотел, он бы получил всю Украину».

Также президент США сказал, что Зеленского не позвали на переговоры с РФ, потому что он «до сих пор плохо вел переговоры», потому что допустил войну и не завершил ее раньше. Трамп заявляет, что война началась, потому что Байден и Зеленский сказали «неправильные вещи». Он считает, что Россию «можно было легко отговорить».

«Знаете, каждый раз, когда я говорю, что это не вина России, меня всегда критикуют за это фейковые СМИ. Но я вам говорю, Байден сказал неправильные вещи. Зеленский сказал неправильные вещи. На них напал кто-то, кто намного больше и сильнее, что плохо, и так делать нельзя. Но Россию можно было бы так легко отговорить от этого. Это никогда не должно было быть войной, и все эти мертвые люди не должны были быть мертвы, и все эти города не должны были быть разрушены прямо сейчас. «Поэтому, когда Зеленский сказал: «О, его не пригласили на встречу», я имею в виду, что это не было приоритетом, потому что он до сих пор плохо вел переговоры. Во-первых, не должно было быть войны, а если бы и была, ее следовало бы немедленно решить и урегулировать», - сказал Трамп.

В таких условиях ситуация для Зеленского может ухудшиться не только в отношениях с США (со всем вытекающими отсюда последствиями в виде прекращения военной помощи, например), но и внутри страны.

Давление Вашингтона все больше форматируется в четкое послание к украинскому обществу - "без Зеленского мира не будет". И даже, в перспективе - "при Зеленском американской поддержки не будет".

Как в этой ситуации будут действовать украинские власти?

Источники, близкие к Офису президента, говорят, что определяющими для Зеленского в ближайшее время будут несколько моменты.

"Прежде всего - ситуация с соглашением по полезным ископаемым. Есть версия, что все проблемы с Трампом начались именно из-за отказа Зеленского его подписать. Сейчас президента убеждают поставить свою подпись с минимальными правками с аргументом, что это снимет большую часть вопросов у Вашингтона. Но если Зеленский подпишет, а Трамп продолжит гнуть свою линию по выборам, то станет понятно, что проблема куда более глубокая, чем споры о месторождениях. И действительно имеет место стремление Трампа убрать президента от власти. Далее есть надежда, что линию Трампа попытается поменять Макрон и Стармер в ходе визита в США на следующей неделе. Или хотя бы убедить Трампа продолжить военную поддержку. Но если и это не поможет и Трамп поддержку не возобновит, то тогда ключевой вопрос - сможет ли Европа заменить США и увеличить помощь. Определенный запас по времени у Украины есть - и по финансам, и по оружию, учитывая, что поставки из последних "байденовских" пакетов были немалые. Но это время - не годы, а месяцы. И если от Европы не будет обнадеживающих сигналов, то Зеленскому придет время принимать стратегические решения - и по дальнейшему ходу войны, и по мирным переговорам, и по своей собственной судьбе", - говорит источник.

Подробнее о внутриполитических раскладах в Украине мы писали здесь.

Чего ждать от выборов в Германии

В воскресенье в ключевой стране Евросоюза - Германии - пройдут выборы в Бундестаг, главный законодательный орган страны, который назначает правительство. Состав будущего парламента ФРГ может определить стратегию по Украине у её крупнейшегов Европе донора, которым является Германия.

Лидировать по опросам продолжает союз ХДС/ХСС - хотя он и потерял 2% и сейчас имеет 28%.

На втором месте - правая АдГ (21%), с которой глава блока ХДС/ХСС Мерц исключил возможность коалиции. У АдГ рейтинг подрос на 1%.

На третьем месте - СДПГ Шольца (16%). Они существенно потеряют по сравнению с прошлыми выборами 2021 года (было 25,7%).А за ними идут "Зеленые" - 14%.

Что эти цифры означают для Украины?

Главный кандидат в канцлеры Фридрих Мерц - давний член Христианско-демократического союза, долгие годы оппонировавший Ангеле Меркель и ушедший из руководящих органов партии после ее возвышения. В 2007 году он покинул партийную работу и вернулся к юридической деятельности. Наиболее известная его должность в этот период - председатель наблюдательного совета германского филиала американского инвестфонда BlackRock.

Это один из крупнейших инвестфондов мира, который имеет обширные интересы и по Украине. В этом плане Мерц похож на Макрона, который также был ранее сотрудником глобальной финансовой структуры - банка Ротшильдов.

В Бундестаг Мерц вернулся в 2021 году и был избран председателем ХДС, после того как она проиграла выборы социал-демократам Шольца и лишилась контроля над правительством. И теперь Мерц имеет все шансы взять реванш. Что это поменяет для Украины и как повлияет на перспективы мирного урегулирования?

Прежде всего, нужно сказать, что нынешний канцлер ФРГ Шольц играл очень важную роль в установлении формата всей европейской политики в отношении Украины по принципу "Киеву помогаем, но красные линии, которые бы могли привести к войне с РФ, не переходим".

Отсюда и отказ предоставлять ВСУ дальнобойные ракеты Taurus, и четкое "нет" членству в НАТО, и негативное отношение к отправке войск в Украину, и блокирование инициатив по конфискации замороженных российских активов. Также Шольц и его партия выступают против резкого увеличения военных расходов, отмечая, что это можно сделать только за счет роста госдолга, либо за счет сокращения социальных расходов (или и того, и другого вместе).

Риторика Мерца совсем иная и более близка к таким представителям европейской "партии войны" как Макрон или британские премьеры. Он выступал за отправку Taurus Украине, в целом за увеличение военной помощи и усиление давления на РФ через санкции и другим способом. Также, что важно, он, в отличие от Шольца, выступает за увеличение военных расходов. Пусть даже и за счет снижение социалки и/или увеличения госдолга. С приходом Мерца в Киеве также надеются на то, что будет принято решение о конфискации российских активов.

Если действительно все так и произойдет (по ракетам, активам и т.д.), то это может не только сорвать мирные переговоры по завершению войны в Украины, но и вывести ее на резко новый уровень эскалации, поставив ЕС и РФ на грань прямого вооруженного конфликта.

Именно на это и надеется "партия войны", связывая с победой Мерцем большие ожидания в плане срыва мирных переговоров по Украине.

Однако, какова реальная будет политика нового канцлера зависит от нескольких факторов.

Прежде всего - от формата новой коалиции. Если ХДС, Зеленые и свободные демократы смогут набрать достаточно голосов, чтоб сформировать коалицию без социал-демократов, то значит вероятность разворота германской политики по войне в Украине в направлении сближения с жесткой "франко-британской" линией увеличится. Однако пока такая коалиция не вырисовывается. Свободные демократы вообще могут не преодолеть 5%-й проходной барьер, а "зеленые" и ХДС/ХСС набирают вместе чуть больше 40% голосов, чего недостаточно для формирования коалиции.

Поэтому наиболее вероятной считается коалиция с участием социал-демократов, которые, скорее всего, не дадут радикально развернуть линию по отношению к Украине и к военным расходам.

Правда, есть ещё один вариант коалиции - с участием ультраправой партии "Альтернатива для Германии", которая идет на втором месте и с которой у ХДС/ХСС будет точно более 50%. Но Мерц недавно в который раз опроверг такую возможность.

Но в последнее время АдГ активно поддерживают у Трампа, продвигая идею коалиции между ХДС и "Альтернативой", как между двумя правоконсервативными силами (во время визита в Мюнхен вице-президент Вэнс встретился как с Мерцем, так и с лидером АдГ, проигнорировав Шольца).

Неизвестно насколько давление США сможет побудить Мерца пойти на коалицию с АдГ (пока это большинство наблюдателей оценивает как маловероятную перспективу). Но если такая коалиция будет создана, то разворот политики Германии по Украине может стать кардинальным - "АдГ" выступает за снятие санкций с России и возобновление поставок газа из РФ. А также за скорейшее окончание войны.

Также политика нового правительства по Украине будет во-многом зависеть от позиции США, с которыми Мерц намерен сохранить и улучшить отношения, делая упор на то, что с Трампом он легче найдет общий язык, чем Шольц. И если Трамп продолжит продвигать скорейшее завершение войны, то вряд ли Мерц будем этом сильно сопротивляться, при условии, конечно, если Германия и ЕС в целом не побьют окончательно горшки с США.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и интересы германской промышленности, выразителем интересов которой традиционно считается ХДС/ХСС. Немецкому бизнесу выгодно завершение войны в Украине и возобновление импорта дешевых энергоносителей из РФ. И, как пишут СМИ, Мерц не исключил восстановление закупок российского газа.

Но, повторится, ключевую роль будет играть формат будущей коалиции и отношения Германии и Европы с Трампом.