В украино-американских отношениях отчетливо виден кризис. Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп и члены его команды выступили с многочисленными обвинениями в адрес руководства Украины и лично Зеленского.

Вашингтон обвинил Зеленского в том, что он допустил войну с Россией и уже три года не хочет ее завершить. Кроме того, Трамп потребовал от Зеленского провести выборы, добавив, что рейтинг украинского президента упал до 4%. При этом Трамп подчеркнуто позитивно говорил о переговорном процессе с РФ. Требование провести выборы от президента США прозвучало тем более резонансно, учитывая, что буквально несколькими днями ранее Зеленский уверял всех, что вопрос выборов никто на высоком уровне в Вашингтоне не ставит.

На трамповские заявления украинская сторона отреагировала бурно. Зеленский отверг проведение выборов, причем сказал, что он не намерен покидать пост президента пока Украина не вступит в НАТО и ЕС (с учетом того что в НАТО Украину никто не собирается брать в обозримом будущем, это заявление прозвучало как желание действующего президента сохранять свой пост неопределенно долго).

По вопросу поддержки внутри страны сам Зеленский заявил, сославшись на данные свежего опроса Киевского международного института социологии (КМИС), что уровень доверия к нему составляет 57%. И обвинил Трампа в том, что он живет в "дезинформационном пространстве".

В ответ президент США назвал Зеленского "диктатором без выборов" и сделал много других резких заявлений, которые поддержали фактически все ключевые члены его команды - Вэнс, Уолтц, Рубио, Маск. Отдельная порция критики досталась президенту Украины за отказ подписать соглашение о полезных ископаемых. Зеленского обвинили фактически во лжи и в "кидке" - в том, что он сначала пообещал подписать соглашение, а потом обманул и не сделал этого.

Ответ на все это Зеленский уже не давал, видимо, опасаясь спровоцировать новую волну гнева.

Параллельно в Киев приехал спецпосланник Трампа Кит Келлог. Он встретились с Зеленским, но совместную пресс-конференцию отменили по просьбе американской стороны, что также было воспринято как знак нарастающего напряжения в отношениях Вашингтона и Киева.

В западных СМИ все происходящее трактуется практически однозначно, как то, что Трамп добивается ухода Зеленского со своего поста. Почему - причины называются разные. От личной неприязни и наказания за "отказ выполнять уже ранее обещанное" (по полезным ископаемым), до договоренностей с Путиным о том, что условием завершения войны является смена власти в Украине.

Последняя версия широко курсирует в информпространстве, хотя доказательств не имеет.

Однако можно вполне четко говорить на основе публичных заявлений руководства США, что у Трампа видят примерно такую схему мирного урегулирования: на первом этапе - перемирие. Далее - отмена военного положения (срок его истекает 9 мая) и проведение выборов. И после них - подписание уже мирного соглашения. Причем, судя по риторике Трампа, после выборов Зеленский власть сохранить не должен.

Отметим, что смена власти по итогам выборов вполне вероятна даже без какого-либо внешнего влияния. По данным всех опросов, действующий президент проиграет выборы экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.

Однако вопрос в том, что Зеленский не демонстрирует готовность проводить выборы, не говоря уже о намерении уйти со своего поста. Все разговоры о выборах он объявляет "российской пропагандой" с целью внести раздрай в украинское общество и довести до краха государство. Банковая также запустила кампанию с призывом объединиться вокруг президента, крепить ряды и не поддаваться на "деструктивные призывы" к смене власти.

Но тем не менее давление со стороны США по поводу выборов нарастает. И постепенно оно вырисовывается во вполне четкое послание к украинскому обществу - "без Зеленского мира не будет". И даже, в перспективе - «при Зеленском американской помощи не будет».

К каким последствиям это приведёт и сможет ли при таких раскладах Зеленский удержать власть и контроль над ситуацией, анализирует "Страна".

Обвинения Трампа

Как мы писали, Трамп после американо-российских переговоров в Саудовской Аравии выступил перед журналистами с несколькими знаковыми тезисами по вопросу Украины. Во-первых, он фактически возложил вину за затягивание войны на украинское руководство. Комментируя замечание Зеленского по поводу встречи в Эр-Рияде, куда его не пригласили, Трамп сказал, что украинский президент за три года мог бы попытаться войну закончить и вообще "не должен был [ее] начинать".

"Вы (то есть Зеленский - Ред.) могли бы заключить сделку. Я мог бы заключить сделку для Украины, которая оставила бы им почти всю землю, и ни один человек не был бы убит, и ни один город не был бы разрушен. Но они решили не делать это таким образом", - заявил Трамп.

Во-вторых, он заявил, что поддерживает проведение в Украине выборов. И это "не требование России", а то, что "исходит" от него, а также "от многих других стран". При этом он признал, что в Украине введено военное положение, из-за которого нельзя проводить выборы, но дело, мол, в том, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

"Я бы сказал, что, знаете, когда они (украинские власти - Ред.) хотят занять место за столом переговоров, то разве народ Украины не должен сказать, что, знаете, прошло много времени с тех пор, как у нас были выборы?" - задал вопрос Трамп.

Он также заявил, что Зеленский не знает, где половина денег, которые выделили Украине США.

Как уже говорилось, реакция в Киеве на эти заявления была бурная.

Зеленский взялся сам опровергнуть предположение Трампа насчет народной поддержки. Правда, отвечая на следующий день на вопрос журналистов о рейтинге, он сослался на обнародованное за несколько часов до этого исследование КМИС на тему доверия граждан к политикам. Согласно его результатам, по замерам в начале февраля 57% респондентов доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют 37%. Причем уровень доверия даже подрос в сравнении с декабрем, когда, согласно данным КМИС, доверяли Зеленскому 52% (не доверяли – 39%).

"Сегодня утром (то есть 19 февраля - Ред.) вышел [опрос] КМИС с 57% доверия ко мне. Я слышал больше 57% по разным опросам. Так что, если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, не получится. Раз уже говорим про 4%, мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России. У нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, Трамп живет в этом дезинформационном пространстве", - заявил Зеленский.

Тут, кстати, нужно уточнить, что электоральный рейтинг по выборам президента и индекс доверия - это разные вещи.

При определении рейтингов респондентов спрашивают, за какого политика или партию они готовы проголосовать, если бы, например, в ближайшее воскресенье проходили выборы, например, президента или в парламент. Но, определяя индекс доверия, тот же КМИС, предлагая опрашиваемым имена политиков, обычно просит их указать, как первые относятся ко вторым: полностью доверяют, скорее доверяют, скорее не доверяют, совсем не доверяют.

А вот что касается рейтинга по выборам президента, то здесь, по публикуемым опросам, Зеленский выборы проигрывает экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.

Но вернемся к заявлениям президента.

Он фактически дал понять, что считает требование о выборах попыткой убрать его "политически". И он не хочет уходить с должности, пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО (то есть еще очень и очень долго).

"Я готов на все ради мира в Украине. Конечно, Россия хочет от меня избавиться. Возможно, не физически, как они пытались сделать в начале войны, а политически. Я очень неудобный человек для Путина. Мы знаем друг друга. Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я буду больше не нужен. Но, пока этого не будет, я буду защищать свою страну", - сказал Зеленский в интервью ARD, передает Bild.

В ответ Трамп выступил с гораздо более жестким заявлением об украинском президенте. На своей странице в Truth Social он назвал Зеленского "диктатором без выборов" и снова призвал скорее провести избирательную кампанию. Трамп заявил, что хочет закончить войну. "Байден даже не пытался (закончить войну - Ред.), Европа не смогла принести мир, а Зеленский, вероятно, хочет, чтобы "финансовый поток" продолжался. Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллиона погибли напрасно - и это все продолжается…" - настаивает Трамп.

Его поддержал вице-президент США Джей Ди Вэнс. В интервью The Daily Mail Вэнс "предостерег" украинского президента от нападок на президента Дональда Трампа", заявив, что "очернение" его на публике приведет лишь к обратному эффекту.

"Идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, очерняя его в СМИ, – все, кто знает президента, скажут вам, что это отвратительный способ обращения с этой администрацией", – сказал Вэнс.

Он добавил, что Зеленскому давали "плохие советы" о том, как вести себя с командой Трампа. "Мы, конечно, любим украинский народ. Мы восхищаемся храбростью солдат, но мы, конечно, считаем, что эта война должна быстро закончиться. Это политика президента Соединенных Штатов. Она не основана на российской дезинформации. Она основана на том факте, что Дональд Трамп, я думаю, много знает о геополитике и имеет очень твердую точку зрения, и имеет твердую точку зрения уже очень долгое время", – заявил Вэнс.

Эти обвинения Зеленский уже не комментировал. Видимо, чтобы не нарываться на еще более жесткую реакцию.

Но при этом с подачи Банковой в Украине развернулась кампания в поддержку Зеленского. Тон задал глава ОП Андрей Ермак, написавший в своем Telegram-канале: "Продолжаем работать и бороться за Независимость". Следом посты с одобрением позиции президента написали многие чиновники и политики из правящей команды, к которым, впрочем, присоединились и некоторые люди не из власти. Из поста в пост переходил тезис о том, что Трамп в своих заявлениях распространяет "российские нарративы".

Выступила против давления американцев на Зеленского по поводу выборов и Юлия Тимошенко.

По ее мнению, он легитимный президент, "пока не избран другой".

"Только украинцы имеют право решать, когда и при каких условиях им менять свою власть. Сегодня таких условий нет! Выборы во время войны - невозможны и аморальны, потому что в них не смогут принять участие наши военные. А без них выборы никогда не будут легитимными. Голосование во время войны также нельзя будет назвать честным, так как народ не сможет проконтролировать его. Во время войны самоубийственно начинать предвыборные гонки, разрывая страну на политические лагеря. Нам сейчас, как никогда, нужны единство и стойкость. Никто из нас таких выборов до завершения войны не допустит. Это может не нравится нашим врагам и даже нашим союзникам, но это так. Последовательность, которая имеет право на жизнь, только такая: сначала - мирные переговоры, исключительно при участии Украины, дальше - достижение справедливого мира, и только потом - честные выборы с гарантией избирательного права для наших военных", - написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

С призывом "крепить ряды" и не допустить внутреннего раздрая в стране выступили и ряд известных блогеров, в том числе и традиционно критически настроенных к Зеленскому.

При этом, однако, были и другие заявления. Так, депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко раскритиковал призывы объединяться вокруг Зеленского.

"Очень забавно наблюдать, как в соцсетях сейчас несется: нужно поддержать нашего президента! Извиняюсь, а кто довел ситуацию до того состояния, что имеем сейчас? Кто решил измерять рейтинги других президентов? Кто начал публично критиковать Трампа? Смотрю на все это и - такая ​​аналогия: представьте, что пилот сошел с ума и ведет самолет прямо в гору. Кто-то в салоне встает и спрашивает: "Что ты делаешь?", а другие кричат: "Не трогайте нашего пилота! Должны объединиться вокруг него!" Так вот, куда мы летим, можете догадаться, если ситуация не изменится", - написал в своем Telegram-канале Гончаренко.

В том же духе высказался и нардеп Александр Дубинский (внефракционный), находящийся сейчас в СИЗО. По его мнению, поведение Зеленского сейчас свидетельствует, что он "готов цепляться за власть до последнего".

"Если кто-то хочет меня заменить прямо сейчас — не получится". В этой фразе — вся суть. Не защита национальных интересов, не борьба за суверенитет — а банальный страх потерять кресло. И вот в этой точке становится по-настоящему тревожно. Потому что когда президент воюющей страны больше думает о своем рейтинге, чем о военной стратегии — это агония власти. А когда такая власть продолжает удерживаться любой ценой — это уже агония государства", - написал Дубинский на своей странице в Facebook.

А бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что США и Россия договорились об уходе президента Украины в отставку после прекращения огня. Однако Зеленский добровольно уходить не хочет. И предполагает, что к нему американцами будут применены жесткие меры воздействия.

"Послевоенная эпоха будет без Зеленского. Зеленский знает про этот сценарий. Именно поэтому он его бесит. Именно поэтому на него не согласен. Именно поэтому Келлог выходит без пресс-конференции. Это значит, что будут применены другие средства для того, чтобы он сообразил, что ему пора в отставку. Лучшее, что он может сделать, это уйти в отставку. Но он не пойдет. Он будет упираться. А значит, разговор будет совсем другой", - добавил бывший советник Офиса президента.

Тема о том, что Трамп хочет убрать Зеленского с поста президента, активно прокачивается и в западных СМИ.

Так, близкая к республиканцам газета New York Post со ссылкой на источники в окружении Трампа пишет, что Зеленскому лучше "немедленно" уехать из Украины.

"Лучший вариант для [Зеленского] и всего мира — это если он немедленно уедет во Францию", - сказал собеседник. По словам другого источника издания в Белом доме, разговоры о выборах и замене руководства Украины начали подниматься в окружении Трампа пару месяцев назад.

"Антизеленские настроения широко распространены в Западном крыле (то есть офисе Трампа - Ред.)", - говорит собеседник.

Еще один представитель Белого дома заявил The Post, что "как и Папа Римский, я не поклонник того, кто запрещает церкви", имея в виду августовский закон, который позволяет запретить УПЦ.

Издание также пишет, что отказ Зеленского подписать сделку по полезным ископаемым в окружении Трампа расценили как обман, поскольку Зеленский ранее согласился на это.

"Помощники Трампа говорят, что президент считает, что Зеленский в принципе согласился в сентябре во время встречи в Башне Трампа предоставить США 500 миллиардов долларов редкоземельных элементов в качестве компенсации за уже предоставленную Америкой помощь", - говорится в статье.

Почему Зеленский против выборов

Впрочем, как видим, Зеленский категорически против как выборов, так и вообще предлагаемого американцами формата быстрого завершения войны. Почему.

Как мы уже писали, есть три версии.

Первая, официальная версия: Зеленский требует введения миротворцев и четких гарантий безопасности, включая членство в НАТО или другие формы, подразумевающие прямое участие стран Альянса в отражении нового вторжения. А без этого завершать войну нельзя, так как Россия накопит силы и снова нападет.

Вторая, оппозиционная: Зеленский прекрасно понимает, что никто на Западе не даст тех гарантий, которые он просит, так как там не хотят воевать с Россией из-за Украины. Поэтому, согласно второй версии, все заявления Зеленского о неприемлемости скорейшего мира - это лишь прикрытие для реальных мотивов Банковой, согласно которым она хочет продолжать войну с возможностью практически бесконтрольно осваивать по коррупционным схемам огромные бюджетные потоки военного времени, а также не желает проводить выборы из-за страха потерять власть.

Третья, циничная: единственное, что интересует Зеленского в плане мирных переговоров об Украине, - это гарантии сохранения собственной власти, причем не только со стороны Запада, но и, главное, со стороны России.

"Если Запад и Кремль гарантируют, что Зеленский в любом случае остается у власти после завершения войны, то Зеленский будет готов согласиться на предложенные условия мира. Не на любые, конечно. Но на очень многое из того, что сейчас обсуждают по условиям мира в Украине, но публично отвергает Банковая. Зеленский согласится после получения гарантий сохранения у власти, потому что для него уход с поста президента может привести к критическим последствиям. Все, например, понимают, что произойдет, если Зеленский потеряет власть, а Коломойский выйдет на свободу. Зеленский от Бени нигде в мире не скроется", - говорит источник в политкругах.

"Антитрамповская коалиция"

Эксперты считают, что заявления американцев - это попытка Трампа ослабить внутри- и внешнеполитические позиции Зеленского.

"Заявления американского президента - это и попытка оказать давление на Зеленского, в том числе потребовав провести выборы, намекнув, что они могут привести к потери власти, но и попытка ухудшить репутацию украинского президента на Западе, чтобы уменьшить его влияние на ситуацию, возможность требовать чего-то от западных политиков, вынуждать которых делать определенные действия Зеленский умеет неплохо. Не исключаю, что этот прием Трамп взял из бизнеса, где принято при выбивании лучших условий сделки всячески давить на партнера. Но Трамп заинтересован в соглашении, поэтому будем смотреть на итоговый результат", - говорит политолог Руслан Бортник.

При этом он признает, что Зеленский, в свою очередь, старается усилить публичность своих заявлений, надеясь таким образом "сохранить помощь "старой Европы" и повлиять на Трампа, заставить его обратить внимание на украинскую позицию в отношении мирного урегулирования".

Политолог Кость Бондаренко полагает, что резкое возобновление американо-российского диалога "привело в растерянность украинского президента", который сейчас "срывает план Трампа заключить перемирие до Пасхи". При том что Россия демонстративно подыгрывает Трампу. При этом эксперт сомневается, что в случае давления США Зеленский изменит свою позицию.

"Антитрамповская коалиция в Европе оформляется, и, похоже, Зеленский становится и лицом этой коалиции, и ее "тараном" для ударов по Трампу", - комментирует Бондаренко "Стране".

Отметим, что вскоре после "наездов" Трампа Зеленский созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку Зеленского.

Оппозиция тихо радуется

Теперь вернемся к реакции внутри страны на конфликт с Трампом. Посты в Facebook в поддержку Зеленского не показывают полную картину, считает политолог Бортник.

"Что ни говори, а заявления Трампа способы произвести деморализующий эффект на госаппарат в Украине и усилить надежду оппозиционных сил. И возрастает вероятность выборов", - говорит эксперт.

Однако оппозиция, за редким исключением, боится проявлять себя открыто.

"Потому что профит может быть завтра, послезавтра. А проблемы - уже сегодня. В целом, по моим наблюдениям, оживление по поводу выборов продолжает нарастать, но все стараются действовать без огласки - подбирать команду на выборы, работать над концепциями кампании, проводить социсследования и т.д" - говорит политолог Андрей Золотарев "Стране".

По его мнению, популярная точка зрения в политкругах, что, несмотря на оставшееся поле для маневра, в итоге Зеленский пойдет на уступки Трампу, так как у США есть немало способов воздействовать на такого контрагента, как украинский президент.

В ситуации, когда позиции внутри страны подрываются извне, Зеленский, вероятно, будет пытаться укрепиться путем усиления своего контроля над страной.

"Главная задача для ОП - это не достижение участия в переговорах с Трампом о мирном урегулировании, а сохранение управляемости "системой". Потому что это гарантия, что сохранится у власти и сам Зеленский, с которым придется договариваться о действиях Украины в рамках того или иного соглашения. А если нет, то понятно, что партнеры и конкуренты будут искать в таких условиях более сговорчивого игрока", - комментирует эксперт Бортник "Стране".

Причем Зеленскому будет сложнее, если у США и России откроется перспектива сделки, так как они могут тогда оказывать "консолидированное давление на Украину".

"Наступление российских войск с одной стороны и сокращение американской помощи - с другой создадут идеальный шторм для украинской власти. Сможет ли группа государств во главе с Великобританией и Францией в союзе с руководством евроструктур этому противостоять, непонятно. Или же их попытки будут заблокированы бездействием или даже противодействием европейских союзников Трампа? США способны заблокировать любой пакет помощи Украине в Европе через Венгрию или Италию. Военные "рычаги" - это ж не только поставки оружия, но и, например, помощь по линии спецслужб, которую можно отключить по щелчку, не внося изменения в законодательство. США могут продолжить будоражить политическую ситуацию, демонстрируя отсутствие поддержки у Зеленского, снова провоцируя выборы, усиливая подспудно оппозицию, указывая на кого-то как более приемлемого для Вашингтона руководителя страны. Экономическую ситуацию во второй половине 2025 года трудно предсказать, так как Украине не хватает не менее 20 млрд дол для поддержания стабильности. И если денег от американцев или кого-то другого не будет, положение резко ухудшится", - объясняет Бортник.

Сможет ли в условиях прекращения американской помощи Зеленский удержать от обвала фронт, а также сохранить контроль над внутриполитической ситуацией?

Близкие к Банковой спикеры уже проводят мысль, что даже без поддержки США, Украина выстоит, а потому на заявления Трампа не стоит обращать никакого внимания.

Впрочем, сам Зеленский и другие представители военно-политического руководства страны (например, Буданов) говорят совсем иное. Что без поддержки США Украине придется крайне тяжело. О том же заявляют и военные эксперты, отмечая, что прекращение американской помощи создаст огромное проблемы с ПВО, с разведкой, с поставками боеприпасов, бронетехники и со многим другим. Одно отключение "Старлинка" способно нанести по боеспособности ВСУ удар огромной силы.

Кроме того, нет никакого понимания готова ли Европа увеличить помощь Украине, если США ее прекратят. Заявления от Макрона и Стармера идут грозные. Но дел пока не видно. Два созванных Макроном на этой неделе "экстренных" саммита европейских лидеров закончились провалом - никаких решений там принято не было. Зато все чаще из Европы звучат голоса о том, что тему скорейшего завершения войны в Украину нужно поддержать. Даже сам Макрон признал, что Украина не может военным путем вернуть захваченные РФ территории.

Наконец, главное - прекращение поставок американской помощи, а также нарастающая конфронтация Зеленского с США может привести к падению морального духа в украинском обществе и в армии, усилить пессимизм и неверие в победу, пораженческие настроения. И с учетом фактически уже продвигаемого американцами тезиса "Зеленский - препятствие к миру" это может привести к постепенной потере контроля Зеленского над процессами в стране. И скорость этого процесса будет напрямую связана с ситуацией на фронте.

В такой ситуации пространство для маневра у президента Украины остается небольшое.

Впрочем, если верна версия о том, что по-настоящему его волнуют только гарантии переизбрания на следующих выборах, то задача для него сейчас становится более узкой - получить такие гарантии от Трампа и Путина. И, по данной версии, если он их получит, то согласится и на прекращения огня, и на выборы, и на серьезные уступки по условиям завершения войны.

В принципе, если Зеленский пойдет на компромиссы в вопросах мирного урегулирования, это может означать, что некое соглашение достигнуто.

Второй возможный признак - неучастие в президентской кампании экс-главкома Валерия Залужного.

Но пока нет никаких свидетельств того, что США и РФ готовы давать какие-либо гарантии. США по-прежнему настаивают на выборах, а Москва повторяет тезис о "нелегитимности" Зеленского.

Источники, близкие к Офису президента, говорят, что определяющими для действий Зеленского в ближайшее время будут несколько моменты.

"Прежде всего - ситуация с соглашением по полезным ископаемым. Есть версия, что все проблемы с Трампом начались именно из-за отказа Зеленского его подписать. Сейчас президента убеждают поставить свою подпись с минимальными правками с аргументом, что это снимет большую часть вопросов у Вашингтона. Но если Зеленский подпишет, а Трамп продолжит гнуть свою линию по выборам, то станет понятно, что проблема куда более глубокая, чем споры о месторождениях. И действительно имеет место стремление Трампа убрать президента от власти. Далее есть надежда, что линию Трампа попытается поменять Макрон и Стармер в ходе визита в США на следующей неделе. Или хотя бы убедить Трампа продолжить военную поддержку. Но если и это не поможет и Трамп поддержку не возобновит, то тогда ключевой вопрос - сможет ли Европа заменить США и увеличить помощь. Определенный запас по времени у Украины есть - и по финансам, и по оружию, учитывая, что поставки из последних "байденовских" пакетов были немалые. Но это время - не годы, а месяцы. И если от Европы не будет обнадеживающих сигналов, то Зеленскому придет время принимать стратегические решения - и по дальнейшему ходу войны, и по мирным переговорам, и по своей собственной судьбе", - говорит источник.