Президент Украины Владимир Зеленский впервые с прошлого четверга записал вечернее видеообращение.

В опубликованном видео Зеленский ничего не сказал по поводу обвинений президента США Дональда Трампа в свой адрес.

При этом украинский президент поблагодарил США за "двухпартийную поддержку".

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и призвал скорее провести выборы, "иначе у него не останется страны".

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Владимира Зеленского, что он пожалеет о том, что "облил грязью" главу Белого дома Дональда Трампа, и осуждает "ужасную" реакцию президента Украины на мирные переговоры.

Также Вэнс назвал "позорным" подход Зеленского к переговорам.

О том, что означают жесткие заявления Трампа в адрес Зеленского, реакция Киева и какими будут последствия для Украины, мы подробно писали в отдельном материале.

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