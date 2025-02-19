Зеленский записал первое почти за неделю вечернее обращение. Об обвинениях Трампа ничего не сказал. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский впервые с прошлого четверга записал вечернее видеообращение.
В опубликованном видео Зеленский ничего не сказал по поводу обвинений президента США Дональда Трампа в свой адрес.
При этом украинский президент поблагодарил США за "двухпартийную поддержку".
Напомним, президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и призвал скорее провести выборы, "иначе у него не останется страны".
В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Владимира Зеленского, что он пожалеет о том, что "облил грязью" главу Белого дома Дональда Трампа, и осуждает "ужасную" реакцию президента Украины на мирные переговоры.
Также Вэнс назвал "позорным" подход Зеленского к переговорам.
О том, что означают жесткие заявления Трампа в адрес Зеленского, реакция Киева и какими будут последствия для Украины, мы подробно писали в отдельном материале.
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