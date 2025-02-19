Эпоха войны в Украине завершена.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.

"Эпоха бесконечной разрушительной войны со смертью и разрушением с каждой стороны, которая стоит миллиарды, которая стоит сотни тысяч, если не миллионы жизней, эта эпоха завершена", – сказал он.

По его словам, Вашингтон оценивает шансы на достижение мирного соглашения по Украине как "хорошие".

Уолтц сказал, что на следующей неделе в США прилетают премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон, с которыми в Белом доме обсудят мирное урегулирование в Украине.

Также Уолтц сообщил, что Вашингтон недоволен риторикой Киева в ответ на выдвинутые инициативы в экономике. Он сказал, что США заслуживают получить возврат своих инвестиций в Украину.

Как известно, Зеленский раскритиковал предложенный американцами проект соглашения о полезных ископаемых, заявив, что там нет гарантий безопасности.

В то же время эксперты писали, что в Украине нет редкоземельных и прочих критически важных металлов на те суммы (500 млрд долларов), которые хочет получить Трамп.

Кроме того, по словам Уолтца, Трамп не намерен терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс также заявил, что Зеленский пожалеет о том, что "облил грязью" Трампа.

До того опубликовал жесткое сообщение против Зеленского сам Дональд Трамп, назвав президента Украины "диктатором".

Что все это означает, мы анализировали в отдельном материале.