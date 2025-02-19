Шансы на мир - хорошие. Советник Трампа объявил об окончании эпохи войны в Украине
Эпоха войны в Украине завершена.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.
"Эпоха бесконечной разрушительной войны со смертью и разрушением с каждой стороны, которая стоит миллиарды, которая стоит сотни тысяч, если не миллионы жизней, эта эпоха завершена", – сказал он.
По его словам, Вашингтон оценивает шансы на достижение мирного соглашения по Украине как "хорошие".
Уолтц сказал, что на следующей неделе в США прилетают премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон, с которыми в Белом доме обсудят мирное урегулирование в Украине.
Также Уолтц сообщил, что Вашингтон недоволен риторикой Киева в ответ на выдвинутые инициативы в экономике. Он сказал, что США заслуживают получить возврат своих инвестиций в Украину.
Как известно, Зеленский раскритиковал предложенный американцами проект соглашения о полезных ископаемых, заявив, что там нет гарантий безопасности.
В то же время эксперты писали, что в Украине нет редкоземельных и прочих критически важных металлов на те суммы (500 млрд долларов), которые хочет получить Трамп.
Кроме того, по словам Уолтца, Трамп не намерен терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс также заявил, что Зеленский пожалеет о том, что "облил грязью" Трампа.
До того опубликовал жесткое сообщение против Зеленского сам Дональд Трамп, назвав президента Украины "диктатором".
Что все это означает, мы анализировали в отдельном материале.