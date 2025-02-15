Соглашение о полезных ископаемых с американцами "не защищает интересы Украины", поэтому президент Владимир Зеленский дал личную команду его не подписывать.

Об этом сам Владимир Зеленский заявил в кулуарах Мюнхенской конференции в Швейцарии.

"Я не дал министрам подписывать соответствующее соглашение, потому что оно не готово, не готово защитить нас и наши интересы", – сказал президент.

По словам Зеленского, в соглашении со Штатами должны быть прописаны инвестиции, с которых стороны будут распределять доход, и все эти положения должны быть увязаны с гарантиями безопасности для послевоенной Украины.

"И этой связи я пока в документе не вижу", – пояснил Зеленский.

Ранее западные СМИ сообщали, что в этом договоре американцы требовали себе контроль над половиной украинских ископаемых.

"Украинские чиновники спрашивали, как соглашение будет способствовать долгосрочной безопасности Украины, но им сказали только, что оно обеспечит американское присутствие на украинской территории", – пишет Financial Times.

Также "Страна" разбиралась, почему Зеленский вступил в противоречие с США.