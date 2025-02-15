Президент США Дональд Трамп хотел, чтобы глава государства Владимир Зеленский сразу подписал соглашение о передаче США около 50% прав на украинские природные ресурсы.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Но Зеленский отклонил предложение США, так как потребовал взамен гарантий безопасности, которых в предложениях американцев не было.

"Украинские чиновники спрашивали, как соглашение будет способствовать долгосрочной безопасности Украины, но им сказали только, что оно обеспечит американское присутствие на украинской территории", - пишет Financial Times.

Он также заинтересован в том, чтобы другие страны, включая государства ЕС, были вовлечены в будущую эксплуатацию природных ресурсов.

Президент Украины хочет, чтобы американские и европейские гарантии безопасности были напрямую привязаны к любой сделке по запасам полезных ископаемых, пишет издание.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что американцы требуют от Киева "очень жесткого" договора по передаче им контроля над ресурсами.