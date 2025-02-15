Сегодня, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности.

Свое выступление он начал с удара российского дрона по саркофагу Чернобыльской АЭС.

"Они не хотят мира и не готовятся к диалогу", - заявил украинский президент.

Основные заявления в ходе выступления:

1. Вооруженные силы Европы

Зеленский призвал создать вооруженные силы Европы, потому что Америка может сказать "нет" военной поддержке европейских стран.

Он предположил, что ВСУ могут стать основной такой европейской армии.

"Многие лидеры говорили о том, что Европе нужны собственные вооруженные силы - Армия Европы. Я считаю, что это время пришло. Вооруженные силы Европы должны быть созданы", - отметил президент.

2. Участие Европы в переговорах

Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп во время разговора "ни разу не сказал, что Европе нужно место за столом" переговоров.

Он также сказал, что "Украина никогда не примет соглашений, заключенных за нашими спинами и без нашего привлечения".

"И такое же правило должно применяться ко всей Европе. Если мы не допущены к переговорам о нашем будущем, мы все проиграем", - сказал президент.

3. Путин не готовится к мирному диалогу и планирует снова направить войска в Беларусь

"Россия не готовится к диалогу, почти каждый день направляет сотню или больше "Шахедов". Также осуществляются обычные ракетные атаки, становится больше ударов с воздуха. А еще в этом году планирует создать 15 новых дивизий. Путин может себе это позволить, потому что цены на энергетические ресурсы достаточно высоки", - заявил президент.

Также по данным разведки, летом РФ планирует отправить силы в Беларусь, делая вид, что это обучение.

"Но именно так готовилось вторжение в Украину три года назад. Назначены ли они для нападения на Украину? Может и нет, а может, для нападения на вас", - сказал он.

4. Саммит в Киеве

Зеленский хочет собрать в Киеве саммит с участием западных лидеров на третью годовщину полномасштабного российского вторжения.

"Мы работаем, чтобы 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России, мы смогли собраться вместе в Киеве и онлайн. Все европейские лидеры. Все ключевые партнеры защищают нашу безопасность. От Испании до Финляндии. От Великобритании до Польши. От Вашингтона до Токио" – сказал президент.

5. Диалог США и РФ

Американцы сейчас готовят атмосферу для ведения "их диалога" между Трампом и Путиным. Он заявил, что будет добиваться "на всех уровнях" участия Киева в переговорах и выработке гарантий безопасности.

"Если Трамп действительно хочет добиться результата, он сначала должен договориться с нами, а уже потом давить на Путина. Потому что какие-либо переговоры без нас мы никогда не примем", - отметил украинский президент.

6. Присутствие Трампа на праздновании Дня победы в Москве

Президент заявил, что Путин хочет видеть Трампа на праздновании Дня победы в Москве 9 мая, назвав "спектаклем".

"Нам этого не нужно. Нам нужен настоящий успех, настоящий мир", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что США отдаляются от Европы и не считают ее союзником.

"Некоторые в Европе могут не полностью понимать, что происходит прямо сейчас в Вашингтоне, но давайте сфокусируемся на понимании нас самих здесь, в Европе. Мы должны придать силу Европе сначала. Нуждается ли Америка в Европе как в рынке? Да. Но как в союзнике? Я не знаю", - сказал Зеленский.

7. Потери ВСУ

Выступая в Мюнхене президент заявил, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла 250 тысяч солдат убитыми и 610 тысяч раненными.

8. Выборы в Украине

Зеленский заявил, что "украинцы полностью против выборов и не хотят о них говорить". А тем кто, хочет выборов он посоветовал сменить гражданство.

"Я сосредотачиваюсь на том, чтобы страна выжила. Половина президентского времени пришлась на ковид, другая на Путина. Я готов говорить о выборах, украинцы не хотят этого. Сейчас мы мобилизованы, важно сохранить единство внутри страны. Речь идет не обо мне, а о будущем нашей страны. Если кому-то не нравится они могут выбрать другое гражданство", - заявил президент.

9. Путин боится Трампа

"Я сказал Трампу, что Путин боится его. И Трамп услышал меня. И теперь Путин это знает тоже" – сказал Зеленский.