Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский пока не будет встречаться с Владимиром Путиным. По его словам, встреча произойдет, когда "Украина будет иметь сильную позицию и четкие гарантии".

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Президент сегодня четко сказал, что будет готов встретиться с Путиным когда Украина будет готова к таким переговорам. Когда Украина будет иметь сильную позицию, согласованную с партнерами, в первую очередь Соединенными Штатами и Европой. Когда Украина будет понимать какие гарантии безопасности мы будем иметь. Такой момент еще не наступил" - сообщил Ермак.

Ранее Зеленский заявил, что встретится с Путиным после того, как выработает общую позицию с США и Европой.

Напомним, вчера в Мюнхене состоялась встреча Зеленского с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и госсекретарем Марком Рубио.

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