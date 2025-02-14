Президент Украины Владимир Зеленский и Владимир Путин должны провести прямые переговоры. Об этом заявил специальный представитель Дональда Трампа Кит Келлог перед началом Мюнхенской конференции.

"Это не работает", - сказал Келлог, комментируя заявления Путина, что Зеленский "нелегитимен".

"Они должны. И обе стороны должны от чего-то отказаться", - добавил Келлог.

Келлог также отвергает, что Трамп хочет договориться напрямую с Путиным.

"Для нас понятно, что три стороны должны говорить друг с другом, особенно двое главных героев, россияне и украинцы, они должны сесть и поговорить", - сказал Келлог.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в Мюнхене пройдет встреча представителей России, Украины и США.

При этом председатель мероприятия Кристоф Хойсген заявил, что представителей РФ не будет на Мюнхенской конференции по безопасности, поэтому и анонсированных переговоров с ней быть не должно, передает Bild.

Хойсген призвал с осторожностью относится к заявлению президента США, что в Мюнхене планируются переговоры "высокопоставленных" представителей США и России.

"Мы не аккредитовали ни одного представителя российского правительства. А без аккредитации сюда не попасть", - заявил Хойсген.

А правительство Германии не выдавало соответствующие визы представителям российских властей.

Война в Украине идет 1087-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.