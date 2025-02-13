Акции украинских компаний растут после переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Согласно данным Варшавской фондовой биржы:

Наибольший рост у Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Билановский ГОК) – 18,06%;

Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт - 13,29%;

Milkiland (производитель молочной продукции) - 12,11%;

Coal Energy, шахты которой остановились из-за войны, - 6,79%;

Крупнейший украинский производитель сахара "Астарта" - 5,36%;

Прифронтовые агрохолдинги "Агротон" и "ИМК" - 4,56% та 3,72%.

Акции российских компаний также взлетели вверх на ожиданиях от окончания конфликта.

СМИ РФ сообщают, что российские компании подорожали на 2,2 млрд долларов за час.

В том числе дорожают и компании, которые находятся под санкциями.

Напомним, Bloomberg публиковало три возможных сценария завершения войны после разговора Трампа и Путин.

Война в Украине идет 1086-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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