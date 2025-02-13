Акции украинских компаний растут после переговоров Трампа с Зеленским и Путиным - СМИ
Акции украинских компаний растут после переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Согласно данным Варшавской фондовой биржы:
- Наибольший рост у Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Билановский ГОК) – 18,06%;
- Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт - 13,29%;
- Milkiland (производитель молочной продукции) - 12,11%;
- Coal Energy, шахты которой остановились из-за войны, - 6,79%;
- Крупнейший украинский производитель сахара "Астарта" - 5,36%;
- Прифронтовые агрохолдинги "Агротон" и "ИМК" - 4,56% та 3,72%.
Акции российских компаний также взлетели вверх на ожиданиях от окончания конфликта.
СМИ РФ сообщают, что российские компании подорожали на 2,2 млрд долларов за час.
В том числе дорожают и компании, которые находятся под санкциями.
Напомним, Bloomberg публиковало три возможных сценария завершения войны после разговора Трампа и Путин.
Война в Украине идет 1086-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.
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