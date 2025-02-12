Появился полный текст заявления президента США Дональда Трампа о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

О содержании разговора американский президент сообщил в своей соцсети Truth.

"У меня только что был долгий и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы. Мы оба размышляли о великой истории наших наций и о том, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне, вспоминая, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы также потеряли так много!

Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой выгоде, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной. Президент Путин даже использовал мой очень сильный предвыборный девиз "Здравый смысл". Мы оба очень твердо в него верим.

Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга. Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, что я и сделаю прямо сейчас.

Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и посла и специального представителя Стива Уиткоффа возглавить переговоры, которые, я твердо уверен, будут успешными.

Миллионы людей погибли в войне, которая не произошла бы, если бы я был президентом, но она произошла, поэтому она должна закончиться. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!

Я хочу поблагодарить президента Путина за его время и усилия в отношении этого призыва, а также за освобождение вчера Марка Фогеля, замечательного человека, которого я лично приветствовал вчера вечером в Белом доме. Я верю, что эти усилия приведут к успешному завершению, надеюсь, скоро".

Заявление Трампа комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Как следует из заявления Трампа, он намерен после разговора с Путиным позвонить Зеленскому и проинформировать его о беседе с президентом РФ.

Напомним, ранее Зеленский неоднократно призывал Трампа сначала поговорить с ним и только потом с Путиным.

Но, как видим, президент США сделал ровно наоборот", - пишет "Политика Страны".

Между тем появилась еще информация о телефонном разговоре президентов США и РФ

Трамп в разговоре с Путиным высказался за скорейшую остановку боевых действий в Украине.

Также Путин и Трамп в разговоре затрагивали в том числе двусторонние отношения РФ и США в сфере экономики.

Кроме того, Путин и Трамп обсудили обмен граждан РФ и США, Вашингтон гарантировал выполнение достигнутых договоренностей;

Президент России заявил Трампу о готовности принять в РФ американских должностных лиц, в том числе по теме Украины.

Ранее Трамп заявил об "огромном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине.

В свою очередь Зеленский сообщил, что готов к переговорам с Путиным.