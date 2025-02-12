Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Сначала об этом сообщил телеканал CNN.

Заявлялось, что разговор политиков состоялся утром.

Позже Трамп подтвердил, что провел длинный разговор с Путиным. По словам президента США, было решено "немедленно" открыть официальные переговоры по Украине.

Также президент США заявил, что они с Путиным согласились с необходимостью остановить конфликт в Украине.

Он также договорился с главой Кремля о тесном сотрудничестве, включающем в том числе будущие взаимные визиты в Россию и США.

Обсуждались также вопросы Ближнего Востока и нефти.

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп общались полтора часа.

Он также подтвердил, что они договорились об организации личной встречи. Путин пригласил Трампа в Москву.

Песков добавил, что Путин согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование в Украине может быть достигнуто путем переговоров.

Ранее спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил о дружбе главы Белого дома с Путиным.

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