В Белом доме подтвердили, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетил Москву.

Как заявляется, он прилетел, чтобы договориться о возвращении заключённого в России американца Марка Фогеля, приговоренного к 14 годам колонии строгого режима за контрабанду марихуаны.

Заявление об этом опубликовал советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. По его словам, борт уже вылетел назад.

Возвращение Фогеля он назвал проявлением "доброй воли" со стороны России и "хорошим знаком" на пути к завершению конфликта в Украине.

Ранее сообщалось, что в Москву прилетел спецборт, который связывают с Уиткоффом.

Между тем, как пишет газета The New York Times, которая ссылается на информированные источники, Стивен Уиткофф, побывавший сегодня в Москве, получил поручение помогать установлению мира между Украиной и Россией.

NYT сообщает, что Трамп поручил Уиткоффу "играть определенную роль" в процессе урегулирования войны России против Украины.

Для этого президент США несколько недель назад тайно расширил полномочия посланника за пределы вопросов Ближнего Востока "с целью открытия переговорного канала с россиянами", говорится в материале.

Собеседники The New York Times объясняют это тем, что Трамп доверяет Уиткоффу и считает, что тот обладает надлежащими навыками ведения переговоров, которые помогут положить конец войне в Украине.

Источники также сообщают, что Уиткофф уже имел прямые переговоры с неназванными близкими союзниками Владимира Путина и также обсуждал Украину с контактами в Саудовской Аравии и Катаре.

Президент США также прокомментировал журналистам в Овальном кабинете Белого дома освобождение американского учителя Марка Фогеля из российской тюрьмы.

Трамп надеется, что освобождение Фогеля станет началом отношений, которые позволят окончить войну в Украине.

"Россия обошлась с нами очень любезно. Собственно, я надеюсь, что это начало отношений, в рамках которых мы сможем закончить эту войну", – цитирует Трампа AFP.

В то же время ранее сообщалось, что Москва не доверяет другому спецпредставителю Трампа - Киту Келлогу.

Напомним, сегодня Трамп заявил об "огромном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине.