Спецпредставителю президента США Дональда Трампа по Украине Киту Келлогу предстоит "тяжелый путь" к мирному соглашению. И не факт, что его допустят до переговоров с Россией.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание пишет, что Трамп поручил Келлогу завершить войну за сто дней, но "почти никто не думает, что он сможет это сделать". Поэтому переговоры будет скорее всего на всех этапах контролировать лично президент США.

Такой вывод издание делает, основываясь на двух тезисах.

Первый - у Келлога не слишком высокая субъектность в переговорном процессе. Он не стремится ничего советовать Трампу, что импонирует президенту. Издание приводит слова бывшего советника Трампа Джона Болтона, согласно которому Келлог "никогда не высказывает своего мнения, пока Трамп его не попросит".

Во время первой каденции Трампа, находясь в Овальном кабинете, Келлог "часто слушал разговоры, но редко принимал в них участие".

"Трамп наслаждается его компанией и видит в нем яростно преданного парня, но он никогда не оказывал никакого значимого влияния на политику… Он точно не предложит ничего, что отклонялось бы от того, что думает Трамп", - сказал один из бывших сотрудников Белого дома.

Поэтому, предполагают бывшие коллеги спецпредставителя, он "не будет участвовать ни в каких реальных переговорах с Россией".

Второй фактор - настороженное отношение к Киту Келлогу в России.

Издание напоминает, что Келлог недавно поддержал решение Байдена предоставить Украине "дальнобой" (заявив, что это дает Трампу рычаг давления на предстоящих переговорах). Также он является автором идеи "кнута и пряника", которая подразумевает усиление поставок оружия Киеву, если Москва откажется садиться за стол переговоров. И ослабление санкций в случае согласия.

"Ни то, ни другое не напугало и не соблазнило российскую сторону", - пишет WSJ.

"Россия не проявила никакого интереса к переговорам с Келлогом. Кремль предполагает, что химия между Трампом и Путиным может привести к улучшению отношений с США при президентстве Трампа", - говорится в статье.

Что же до Келлога, то его в российской прессе называли "реликтом холодной войны и представителем военно-промышленного комплекса США". В российских СМИ публиковались статьи, где говорилось, что дочь Келлога Меган Моббс занималась поставкой помощи Украине и эвакуацией оттуда тел погибших американских добровольцев. Также в РФ напоминали заявления Келлога в начале войны, когда он посетил Киев и призвал Конгресс отправить Украине больше оружия.

Поэтому WSJ предполагает, что назначение Келлога являлось "дебютным гамбитом" Трампа, который по факту будет сам вести все основные переговоры.

Ранее Трамп заявил, что намерен как можно скорее закончить войну в Украине и для этого собирается поговорить Путиным.