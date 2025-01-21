"Прекращение войны в Украине станет официальной политикой США. И мы не хотим, чтобы она возобновилась": еще одно заявление госсекретаря Марко Рубио в программе "Доброе утро, Америка" на телеканале АВС.

"Обещание, которое дал президент, будет приоритетом, официальной политикой Соединенных Штатов, что война в Украине должна быть прекращена. Это тупик, затяжной кровавый конфликт, он был невероятно разрушительным, я бы сказал, как для России, так и для Украины. Но Украина платит самую большую цену из всех за свою энергетическую инфраструктуру, за людей, за потерянные жизни, за миллионы украинцев, которые были вынуждены покинуть свои страны и живут за границей. Конфликт должен быть прекращен", – сказал Рубио.

Также он заявил о необходимости сделать мир в Украине долгосрочным.

"Мы собираемся заняться тем, чтобы он прекратился и таким образом, чтобы это было устойчиво. То есть, мы не просто хотим, чтобы конфликт прекратился, а затем возобновился через два, три или четыре года. Мы хотим принести стабильность", – добавил госсекретарь.

Ранее мы сообзали, о чем говорят откровения кандидата в государственные секретари в Сенате, а сам Рубио объяснил в чем главная проблема Украины.

"Проблема Украины не в том, что у неё заканчиваются деньги, а в том, что у неё заканчиваются украинцы", - считает новый государственный секретарь США.