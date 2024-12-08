Глава Офиса президента Андрей Ермак в США хотел встретиться с кандидатом в госсекретари Марком Рубио, но тот отказался от встречи.

Об этом со ссылкой на источники пишет издание "НВ".

"С ним планировалась встреча... я даже сформулирую так: хотели с ним встречи. Ермак вообще хотел поехать в Америку, общаться с окружением Трампа сразу после выборов в США, в первую же неделю, но тогда не удалось сформировать встречи. У определенных должностных лиц были вопросы, кто поедет, почему именно Ермак", - сообщает корреспондент издания.

Ранее СМИ писали, что Ермак предложил окружению Дональда Трампа помочь Украине отвоевать территории по границы 2022 года, а также принять Украину в НАТО. Но эти идеи не нашли понимания у соратников избранного президента.

Напомним, Трамп вчера встречался с президентом Владимиром Зеленским в Париже. Совместных заявлений лидеры не делали.

Украинский президент заявил, что на ней обсуждались вопросы мира. А новоизбранный президент США заявил, что Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение с Россией, чтобы остановить войну.