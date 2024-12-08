Президент Украины Владимир Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение с Россией, чтобы остановить войну. Об этом заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить этот безумный конфликт. Они нелепо потеряли 400 тысяч солдат и гораздо больше гражданских лиц. Необходимы немедленное прекращение огня и начало переговоров. Слишком много жизней теряется напрасно, слишком много семей разрушено, и если это будет продолжаться, всё может перерасти в нечто гораздо более масштабное и ужасное. Я хорошо знаю Владимира. Сейчас его время действовать. Китай может помочь. Мир ждёт!", - написал он.

Напомним, Трамп вчера встречался с Зеленским в Париже. Совместных заявлений лидеры не делали, украинский президент заявил, что на ней обсуждались вопросы мира.

Ранее Politico сообщало, что делегация во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком осталась "довольна" встречей с командой новоизбранного президента США.

Также СМИ писали, что канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что с Трампом можно разработать совместную стратегию для Украины.