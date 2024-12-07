Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил команде избранного президента США Дональда Трампа помочь Украине отвоевать территории по границы 2022 года, однако понимания не встретил.

Об этом пишет издание "НВ" со ссылкой на источники.

Также Ермак говорил с представителями президента о вступлении Украины в НАТО, но в команде Трампа к этому относятся "очень прохладно, очень негативно". Также, по информации издания, против этого выступает и уходящая администрация, включая советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Также представители Трампа остались "не совсем довольны" рассказом Ермака о ситуации на фронте в Украине.

"Ермак рассказывал о том, что сейчас происходит на фронте, о текущей ситуации в Украине. А американцы и Трамп (у него есть доступ к разведывательной информации) имеют уже больше [информации, чем то], что озвучил Ермак. Потому американская сторона была не совсем довольна той информацией, которую получила от Ермака о текущей ситуации на фронте. У них есть реальная ситуация, а им рассказывают немножко такую, украшенную", - заявила журналистка, которая была в США во время визита Ермака.

Встречи Ермака с людьми Трампа в США длились "недолго", никаких решений принято не было. Накануне встречи на Ермака собирали "справку", в которой также были "определенные негативные моменты".

Также издание пишет, что в окружении Трампа против посредников по Украине, президент планирует сам напрямую вести переговоры.

Напомним, накануне газета Politico сообщала, что делегация во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком осталась "довольна" встречей с командой новоизбранного президента США Дональда Трампа. В то же время некоторые украинские чиновники продолжают опасаться сделки между Трампом и Путиным "через голову" Киева.

Ранее "Страна" уже писала о том, что приоритетной для Банковой целью является убедить Трампа отказаться от намерений предложить Путину завершение войны по линии фронта.