Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к мирным переговорам при условии, если ее войска выйдут на границы 23 февраля 2022 года.

Об этом он сказал в интервью шведскому изданию Dagens industri.

"Плодотворные переговоры возможны только тогда, когда все воюющие стороны имеют желание прекратить боевые действия. Кроме того, ситуацию необходимо вернуть хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года. Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования, поскольку до этой даты часть Украины была оккупирована. Но Россия не проявляет никаких признаков такой готовности, продолжая эскалацию", - заявил глава Офиса президента.

В начале ноября Ермак уже говорил, что переговоры с РФ могут начаться, если будет восстановлена линия 24 февраля 2022 года.

При этом представители украинской власти не раз категорично заявляли, что Киев готов к переговорам только после вывода войск РФ на границы 1991 года. Хотя Владимир Зеленский недавно признал, что сделать это военным путем на данный момент невозможно.

Между тем The New York Times со ссылкой на слова высокопоставленного украинского чиновника написала, что возвращение Украиной всех своих захваченных территорий больше не стоит на первом плане в Киеве.