Никто не знает, как выйти на границы Украины 1991 года, поэтому и такого пункта в "плане победы" нет. Об этом заявил командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук в интервью Online.UA.

Он также усомнился в необходимости воевать за границы 1991 года.

"Любая война идет не за территории, она идет за людей. Не будет иметь значения, где границы Украины, если в этой стране не будет украинцев, если их не останется. Вероятно, нет ни у кого ответа на вопрос, как вернуть потерянные территории. Те, у кого должен был бы быть этот план, надеются на "черных лебедей" (то есть на то, что в РФ вдруг начнётся смута - Ред.). Типа - "о, сейчас Пригожин придет", - заявил Кухарчук.

Он озвучивает два сценария, как, по его мнению, может развиваться ситуация. По первому из них фронт рухнет, Россия оккупирует Украину, но в ходе партизанской войны часть территории удастся отстоять. Либо же заморозка войны по линии фронта, и тогда Украина получит шанс и несколько лет на эффективную подготовку к следующему вторжению.

Напомним, The New York Times со ссылкой на источники сообщает, что в секретной части "плана победы" Зеленский запросил ракеты "Томагавк", способные бить на 2400 км.

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