Во вторник, 29 октября, в Украине идет 977-й день войны с Россией.

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Последние новости 29 октября

8.28 Российские войска продвинулись в трех местах к югу от Курахово - у Ясной Поляны, Богоявленки и Екатериновки, сообщает украинский военный паблик Deep State.

Севернее Курахово РФ продвинулась в Новоселидовке.

8.06 В Киеве много разрушений от обломков сбитых беспилотников этой ночью.

В Соломенском районе столицы пострадала многоэтажка, загорелся газопровод, магазин и стоявшие рядом автомобили. Пять человек пострадали.

В Святошинском районе без окон осталось административное здание.

7.35 В Харькове ночью погибли четыре человека после удара ракеты "Гром-Е1".

7.07 В Кривом Роге после вечернего удара баллистикой пострадавших уже 14, десять из них в больницах.

Пожар после прилёта потушили. Пострадали 11 многоэтажек, больница, школа и административное здание.