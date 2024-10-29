Анализируем итоги 977-го дня войны в Украине.

Cитуация на фронте

Российские войска в Донецкой области продолжают наступать с юга на север - со стороны Угледара и Золотой Нивы. Там они продвинулись у Ясной Поляны, Богоявленки и Екатериновки, сообщает украинский военный паблик Deep State.

Минобороны РФ утверждает, что последние два села уже захвачены. А российские паблики заявляют, что их войска заняли Ясную Поляну. При этом публикуется видео установки флага - как заявляют Z-каналы, в южной части села (наступление идет с юга на север).

О захвате Ясной Поляны сообщают и некоторе украинские военные.

Украина официально потери села не подтверждает. Карта Deep State показывает, что россияне в Ясную Поляну еще не зашли.

Ясная Поляна - это направление на Константинополь, который находится на трассе, ведущей с запада в Курахово. Как мы уже анализировали, россияне будут пытаться выйти на эту дорогу с юга и севера, чтобы блокировать группировку ВСУ к юго-западу от Донецка (или заставить ее отступить под угрозой окружения).

При этом российские паблики заявляют, что их войска планируют со стороны Богоявленки повернуть на запад, чтобы отрезать украинский гарнизон в Новоукраинке и усилить нажим со стороны Ясной Поляны в направлении Константинополя.

Российские минобороны также заявило сегодня о захвате Селидово и Горняка. Украинские военные подтверждали это еще на выходных (хотя карта Deep State по-прежнему оставляет за ВСУ небольшую часть Селидово). О последствиях потери этих городов для Украины мы писали здесь.

Украинские власти сегодня снова заявили о прибытии северокорейских военных в Курскую область. Зеленский созвонился с президентом Южной Кореи и заявил ему об отправке трех тысяч солдат КНДР на российские полигоны "в непосредственной близости от зоны боевых действий". Также Зеленский заявил что ждет увеличении их количества примерно до 12 тысяч.

Сеул же планирует отправить в Киев военную делегацию, чтобы обсудить этот вопрос более подробно. Ее ожидают на текущей неделе. В целом же повышение уровня южнокорейской помощи Украине на данный момент рассматривается как один из ключевых ответов на появление солдат КНДР в зоне конфликта.

Позавчера Россия заявила о попытке украинских сил прорвать границу в Брянской области - в районе населенного пункта Манев, в Климовском районе. "Противнику нанесено огневое поражение", - написал губернатор Александр Богомаз. Он также сказал, что "в настоящее время обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем".

Российские военные паблики пишут, что группа прорыва насчитывала примерно 15 человек и атака отбита. Украина эту информацию не комментировала.

Сегодня РФ заявила, что в попытке прорыва границы в Брянской области на выходных участвовал бывший военнослужащий армии США. Заявлено, что он погиб. Российские военные паблики пишут, что его зовут Кори Дж. Навроцкий. И он ранее служил в Корпусе морской пехоты. Также на погибшем, как пишут паблики, есть татуировка 75-го полка спецназа американской армии.

Опубликованы кадры нескольких тел и личных вещей. ФСБ утверждает, что, помимо американца, в прорыве участвовали также и поляки. Украина, повторимся, этого штурма границы не подтверждала.

Удары по Госпрому и спецназу Кадырова

Со вчерашнего вечера по Украине идут сильные обстрелы.

Вечером понедельника, как заявляют украинские власти, авиабомба ударила по центру Харькова, пострадало здание Госпрома, которое охраняется ЮНЕСКО.

Ночью в Харькове был еще один удар, под завалами частного дома погибли четыре человека в Основянском районе. Ещё 19 домов получили повреждения.

По Кривому Рогу был вечером удар баллистической ракеты, 14 человек пострадали, повреждены 11 многоэтажек, больница, школа и административное здание.

В Киеве было много разрушений от обломков сбитых беспилотников этой ночью.

В Соломенском районе столицы пострадала многоэтажка, загорелся газопровод, магазин и стоявшие рядом автомобили. Пять человек пострадали. В Святошинском районе без окон осталось административное здание.

Также сегодня днем был обстрел Одессы, от осколка погиб мужчина.

По контролируемому Россией Луганску сегодня был мощный прилет в районе парка Горького. Украинские паблики заявляют о поражении склада с боеприпасами, в РФ говорят, что ракеты были сбиты, но часть сдетонировала в промышленной зоне.

Беспилотники атаковали сегодня базу чеченского спецназа в Гудермесе, что подтвердил Рамзан Кадыров. Впервые дроны залетели на территорию Чечни. По словам Кадырова, повреждена крыша тренировочного центра. Он заявил, что в ответ приказал чеченским подразделениям в Украине "пленных не брать".

"Фронт посыпался". Военные перспективы

Сегодня Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней - до 7 февраля 2025.

По мобилизации важное заявление прозвучало от секретаря СНБО Литвиненко. По его словам, планируется призвать еще 160 тысяч человек, что позволит укомплектовать части до 85%. Всего в Силы обороны призвано уже 1 млн 50 тысяч граждан.

Напомним, что ранее в Раде и Генштабе признали падение темпов мобилизации. Нардеп Костенко заявлял, что сейчас ситуация ухудшилась после сравнению с периодом после принятия закона об ужесточении мобилизации весной. После этого в ГШУ сообщили, что в последнее время упало количество новобранцев, которые находятся в учебках - с 35 до 20 тысяч.

О том, что нехватка людей является одной из ключевых причин отступлений на фронте, говорят и другие военные. Из-за этого фронт на Донбассе "посыпался", заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

"Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался. К сожалению, в Селидово уже зашли орки, и они уже там закрепляются. Я думаю, что в ближайшее время они обойдут его кольцом и захватят целиком, что даст им тактический выход на Покровск. Это очень для нас плохо", - заявил военный.

Он назвал три причины такой ситуации.

"Во-первых, это недостаток боеприпасов, вооружения, во-вторых, это люди, нет людей, нет пополнений, люди очень уставшие, они просто не вытягивают фронты, на которых находятся. И третье - это разбалансирование управления (украинскими войсками - Ред.)", - сказал Марченко.

Немецкое издание die Welt пишет, что армия РФ сейчас вышла на рекордные темпы захвата украинских территорий с начала вторжения. За неполный октябрь россияне захватили более 478 кв. км (по состоянию на 27.10), что является наибольшим показателем после марта 2022 года. В августе 2024 было 477 кв. км, а сентябре - 459.

Сюда стоит добавить, что после 27 октября у российских войск были новые крупные продвижения на Донбассе, поэтому скорее всего статистика по итогам месяца будет еще более негативной для Украины.

Украинские военные говорят, что в такой ситуации заявления властей о возвращении захваченных украинских территорий неосуществимы.

Комбат Третьей штурмовой бригады Кухарчук отметил, что в "плане победы" Зеленского даже нет такого пункта. По его мнению - потому что никто не знает, как выйти на границы Украины 1991 года. Он также усомнился в необходимости вообще ставить такую цель.

"Любая война идет не за территории, она идет за людей. Не будет иметь значения, где границы Украины, если в этой стране не будет украинцев, если их не останется. Вероятно, нет ни у кого ответа на вопрос, как вернуть потерянные территории. Те, у кого должен был бы быть этот план, надеются на "черных лебедей" (то есть на то, что в РФ вдруг начнётся смута - Ред.). Типа - "о, сейчас Пригожин придет", - заявил Кухарчук.

Он озвучивает два сценария, как, по его мнению, может развиваться ситуация. По первому из них фронт рухнет, Россия оккупирует Украину, но в ходе партизанской войны часть территории удастся отстоять. Либо же заморозка войны по линии фронта, и тогда Украину получит шанс и несколько лет на эффективную подготовку к следующему вторжению.

О том, что заморозка войны является неплохим вариантом для Украины в последнее время говорят и другие военные.

New York Times в своей статье цитирует оператор БПЛА в 57-й бригаде с позывным Фрегат. Он озвучил желание, чтобы линия фронта была заморожена, "потому что украинцы не могут победить русских только с помощью лопат и пулеметов". Фагот обвинил Европу и Штаты в том, что они не предоставили больше высокоточного оружия.

Резко негативно в отношении политики Запада высказался и волонтер Евгений Тузов.

"Скоро, возможно, некому будет даже использовать оружие, которое они нам дают, потому что все, чего хотят наши западные партнеры, - это чтобы мы сражались до последнего украинца", - заявил волонтер Евгений Тузов.

Отметим, что и ранее от бойцов ВСУ звучали заявления о том, что необходимо остановить войну по линии фронта. Но они, скорее, были исключением (в том числе и потому, что это противоречит официальной линии украинской власти).

Однако в последнее время подобных заявлений становится все больше.

Вопросы Запада к "плану победы"

Газета New York Times в той же статье пишет, что на Западе негативно восприняли сентябрьские предложения Владимира Зеленского - известные также как "план победы" Украины над Россией.

В качестве примера приводится ранее не публиковавшийся инсайд. Оказывается, в секретной части "плана победы" Зеленский запросил для Украины ракеты "Томагавк", способные бить на 2400 км. Это и есть, сообщает NYT, суть пункта о размещении в Украине "пакета неядерного сдерживания".

Высокопоставленный американский чиновник анонимно заявил, что это "совершенно невыполнимая просьба". Другие собеседники выразили изданию "некоторое раздражение планом победы Зеленского, назвав его нереалистичным и почти полностью зависящим от западной помощи".

Также издание раскрывает причины отказа в снятии запретов на "дальнобой".

Американские источники говорят, что Украина не представила убедительных доводов относительно использования уже переданного дальнобойного оружия. Список целей на территории РФ намного превышает количество ракет, которые США или любой другой союзник могли бы поставить.

При этом Зеленский "был ошеломлен", что разрешение на "дальнобой" ему так и не дали, сообщает газета. При этом аналитики считают, что украинская власть была готова к тому, что план в целом принят Западом не будет. Партнеры Украины полагают, что этот план на самом деле рассчитан на украинцев - чтобы подготовить их к мирному урегулированию.

"Зеленский может использовать свою жесткую рекламу — включая недавнее обращение к парламенту — чтобы показать украинцам, что он сделал все, что мог, подготовить их к возможности того, что Украине придется заключить сделку и дать украинцам удобного козла отпущения: Запад", - пишет NYT.

Зеленский "пытается найти баланс между политическим давлением внутри страны и меняющейся обстановкой за рубежом". Поскольку опросы показывают, что большинство украинцев по-прежнему не поддерживают отказ от территорий, но Запад дает недостаточно оружия для их освобождения.

То есть, один из посылов статьи - ожидания Украины, что Запад готов и способен предоставить нужное количество вооружений, чтобы победить РФ, на данный момент нереалистичны. И в связи с этим как бы между строк проводится мысль, что остановка войны по линии фронта является не худшим вариантом (в том числе в статье, как писалось выше, об этом говорит и украинский военный), а также предполагается, что к этому может вести ситуацию и сам Зеленский.

Примерно схожие посылы содержатся и в публикации британского журнала The Economist. По его данным, у США заканчивается военная помощь для Украины. "Нам больше нечего им дать, не пойдя на серьезные риски в других местах", - заявил изданию источник в администрации Байдена.

Издание пишет, что военная экономика РФ может столкнуться с кризисом в отдаленной перспективе, но пока она превосходит производственные мощности Запада. Например, ЕС заявляет, что производит более миллиона снарядов в год. Россия производит в три раза больше, а также получает поддержку от Северной Кореи и Ирана.

Солдат ей также хватает. По словам источника в НАТО, РФ вербует по 30 тыс. человек в месяц, что "недостаточно для выполнения внутренних целей", но достаточно для покрытия "гигантских потерь" последних месяцев. "Россия не может воевать вечно. Но беспокойство среди американских, европейских и украинских чиновников заключается в том, что при нынешних тенденциях Украина достигнет своего предела первой", - пишет The Economist.

То есть, в этом материале также подводят к мысли, что скорейшая остановка войны по линии фронта могла бы быть выгодна Украине.

Напомним, ранее за такой вариант окончания войны выступили ведущие страны Глобального юга, включая Китай и Бразилию (и их инициативу положительно оценил Путин). Аналогичные идеи высказывает и команда Трампа.

Но две приведенные выше публикации интересны тем, что оба издания (и The Economist, и New York Times) близки к лагерю Демпартии США, к ее леволиберальной повестке и к ее кандидату в президенты США Камале Харрис. И это может свидетельствовать о том, что если она победит тема об остановке войны по линии фронта также может начать активно продвигаться.

Пока категорически против такого сценария выступают лишь украинские власти. Впрочем, как писалось выше, в New York Times считают, что это своего рода тоже политический маневр с целью подготовить украинское общество к прекращению боевых действий по линии фронта.

Хотя, безусловно, далеко не факт, что это произойдет в ближайшее время, учитывая диаметрально противоположные позиции и условия сторон, а также влияния глобальной "партии войны", которая, как уже не раз бывало в прошлом, попытается всеми силам воспрепятствовать скорейшему окончанию войны.