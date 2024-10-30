Украина и Россия при посредничестве Катара ведут предварительные переговоры по прекращению взаимных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Financial Times.

По словам источников, среди которых были высокопоставленные украинские чиновники, Киев стремился возобновить переговоры при посредничестве Катара, которые в августе были близки к соглашению, но были сорваны вторжением Украины в Курск.

"Идут очень ранние переговоры о возможном перезапуске чего-либо. Сейчас идут переговоры об энергетических объектах", - сказал дипломат, осведомленный о переговорах.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, за последние недели Москва и Киев уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в рамках договоренности, достигнутой их спецслужбами.

Ранее и Киев, и Москва признали, что прекращение атак на энергосистему Украины и нефтеперерабатывающие мощности России отвечает их взаимным интересам.

Однако Путин вряд ли согласится на сделку, пока российские войска не вытеснят украинские войска из Курской области, где они по-прежнему контролируют около 600 кв. км территории, сообщил бывший высокопоставленный кремлевский чиновник, осведомленный о ходе переговоров.

"Пока (украинцы) топчут землю в Курске, Путин будет бить по энергетической инфраструктуре Зеленского", - сказал россиянин.

Потому, по словам высокопоставленного украинского чиновника, Украина планирует продолжать наносить удары по целям, включая нефтеперерабатывающие заводы, чтобы оказать давление на Россию и склонить ее к переговорам.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению горячей фазы войны.