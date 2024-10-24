Глава Кремля Владимир Путин заявил, что через помощника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана получил новые предложения о переговорах с Украиной и дал свое согласие.

Однако, как утверждает Путин, "на следующий же день президент Украины Владимир Зеленский сказал, что на переговоры не пойдет".

Такое заявление российский лидер сделал во время выступления на саммите БРИКС в Казани.

"Мяч по переговорам на стороне Украины. Мы готовы на переговоры, которые учитывают реалии на земле, и не готовы на что-либо другое", - сказал Путин.

Отметим, что Украина информацию о предложении Турции по переговорам не подтверждала.

Также Путин заявил, что все члены БРИКС настроены на то, чтобы "конфликт в Украине закончился как можно скорее и мирными средствами".

Он сказал, что "благодарен" Китаю и Бразилии за то, что те выступили с инициативой по мирному регулированию в Украине.

Как известно, эта инициатива предусматривает прекращение войны по линии фронта.

Ранее Зеленский заявил, что взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению горячей фазы войны.